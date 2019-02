Robert Skov blev efterårets profil i Superligaen. I første forårskamp stemplede han ind med tre mål. Noget, Ståle Solbakken knap kunne tro, da han så det i Parken søndag aften.

»Det er jo nærmest et historisk hattrick med tre mål i tre af de sidste fire Superligakampe. Det er jo helt godnat,« sagde Ståle Solbakken.

I de sidste tre kampe i efteråret lavede Robert Skov tre mål mod AC Horsens og SønderjyskE. Mod Esbjerg lavede han to, og mod OB hamrede han så endnu engang kuglen i kassen tre gange - to frispark og et straffespark.

Og netop de karakteristiske frispark udenfor feltet er ved at blive Robert Skovs varemærke. Det er i hvert fald et stærkt våben for F.C. København.

Robert Skov lavede tre mål mod OB. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Robert Skov lavede tre mål mod OB. Foto: Anders Kjærbye

»Jeg har oplevet det én gang før. I Köln lavede vi ikke mange mål, og vi havde ikke et specielt godt hold. Vi havde Podolski, og hver gang vi fik chancen fra 20-25 meter, tænkte vi ’okay, rammer han den godt, er der en mulighed’. Den statistik han (Skov, red.) har nu, finder du nok ikke magen til i hele Europa. Måske Messi,« sagde Ståle Solbakken.

Syv af Roberts Skovs 21 sæsonmål er lavet på frispark, og adspurgt om et frispark udenfor feltet nærmest er ligeså godt som et straffespark, lød det kækt fra den norske manager:

»Viktor Fischer mener jo, at hvis vi får frispark lige udenfor feltet, vil modstanderen sige, at den var indenfor,« sagde Solbakken med et grin.

Han var i godt humør, da han mødte pressen efter sejren på 6-1 over OB, hvor F.C. København vandt uden Viktor Fischer og Dame N' Doye, der begge var ude med skader. Alligevel var der store smil i FCK-lejren i det grå regnvejr efter præstationen, hvor der endda var plads til lidt forbedring.

Noget, der i den grad også var i OB-lejren, hvor nederlaget gjorde tydeligt ondt.

»Der er mange måder at tabe på, og selv om man har en god dag, så kan man også godt tabe 0-2 herinde. Man kan også få noget med og endda vinde. Det er ikke lykkedes OB i 16 år, og det blev heller ikke i dag. Men vi skal ikke tabe 1-6. Det er pinligt. Det er ikke godt nok. Det er mangel på kvalitet,« sagde en tydeligt ærgerlig Jacob Michelsen.