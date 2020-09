FC København-manager Ståle Solbakken var selvfølgelig ikke i forrygende humør, efter FC København ude mod Vejle smed en 2-0-føring – efter en vejlensisk overtidsscoring til 2-2.

Og da snakken faldt på skriverierne om et stort bud fra Aston Villa på forsvarsprofilen Viktor Nelsson, som blandt andre Ekstra Bladet har berettet om, faldt den norske FCK-boss' humør yderligere et par grader.

»Hvis man tror, at Johan Lange (tidligere teknisk direktør i FCK, red.) – hvis det er ham, der styrer transferaktiviteterne i Aston Villa – lægger et bud på Viktor Nelsson i den sidste uge i et transfervindue, så er der to muligheder,« lød det fra Ståle Solbakken.

»Enten er det elendigt kildearbejde, fordi det er løgn! Vi har ikke fået noget tilbud fra Aston Villa.«

FC Copenhagen's Norwegian head coach Stale Solbakken (L) gestures towards FC Copenhagen's Danish defender Victor Nelsson (R) during the UEFA Europa League quarter-final football match between Manchester United and FC Copenhagen at the RheinEnergieStadion, in Cologne, western Germany, on August 10, 2020. (Photo by WOLFGANG RATTAY / AFP)

»Eller – hvis det havde været sandt – så havde Johan Lange været en død mand. Vi har ikke fået noget bud fra Aston Villa,« understregede nordmanden.

Viktor Nelsson selv kunne ikke gøre de nysgerrige journalister klogere på sagen.

»Jeg ved lige så lidt som jer. Det er derfor, at spillere på dette niveau har nogle kompetente agenter til at tage sig af de ting. Jeg lader min agent om det,« lød det fra den blonde forsvarskrumtap.

