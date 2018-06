William Kvists triste VM-exit var et af de store samtaleemner, da FC København-manager Ståle Solbakken mandag formiddag indkaldte til sæsonens allerførste træning på anlægget på Frederiksberg.



»Jeg har sms'et med ham, ja. Det er forfærdeligt for ham,« sagde Ståle Solbakken om Kvist, der i VM-åbningsampen mod Peru kom ud af en hidsig luftduel mod Jefferson Farfan med to brækkede ribben og en punkteret lunge, og veteranen måtte efterfølgende bæres af banen.

»Men så længe der er liv, er der håb. Så hvis Danmark skal møde Brasilien, må vi se, om han ikke er med der,« jokede den norske manager, der dermed lagde sig på linje med William Kvist, der tidligere mandag udtalte, at han ikke helt havde opgivet håbet om at vende tilbage til VM.

»Man kan sige: VM er langt, og hvis vi kommer langt, så skal den lille bitte sandsynlighed for, at jeg skulle kunne spille en rolle i hvert fald undersøges til bunds. Men det finder vi nok snart ud af,« udtalte William Kvist fra hospitalssengen i Saransk i et opslag på Facebook.

Midtbanespillerens mangeårige FCK-kammerat Stephan Andersen udtrykte efter mandagens træning også sin medfølelse

»Jeg er selvfølgelig utrolig ked af det på Williams vegne. Det er pisseærgerligt, hvis det allerede er slut for ham. Det har han ikke fortjent,« lød det fra målmanden.

»Han har kæmpet hårdt, selv om han ikke har fået den spilletid i FCK, han havde håbet på. Men han har altid udfyldt sin rolle på landsholdet. Nu håber jeg bare, at han kommer sig hurtigt.«

33-årige Willam Kvist, der i øvrigt selv melder sig i bedring, flyver senere mandag til Danmark, hvor han vil fortsætte behandlingen.

FC København tager i næste uge på træningslejr i Østrig, hvor holdet tester formen mod Sturm Graz, CSKA Moskva og slovenske Maribor.