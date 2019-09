FC Københavns manager, Ståle Solbakken, indrømmer, at han i en episode med Jesper Grønkjær var en dårlig leder.

»Jeg synes, du skal stoppe med at spille fodbold. Det her er ikke sjovt for nogen. Hvorfor skal vi bruge tid på dig? Bare stop.«

Det var ordene fra Solbakken til Jesper Grønkjær dagen efter en 0-0 kamp på udebane mod AGF.

Ordene blev sagt i omklædningsrummet 12-15 timer efter opgøret:

Jesper Grønkjær. Foto: Thomas Freitag

»Følelserne løb fuldstændig af med mig, da jeg så Grønkjær, og så kunne jeg ikke holde det tilbage. Så det var dårligt lederskab. Jeg burde have taget ham ind og forklaret ham det stille og roligt, og det ville sandsynligvis have haft en større effekt, men lige der gik jeg amok. Når den bedste spiller, er den dårligste spiller, det har jeg svært ved at håndtere. Jeg synes ikke, at han var mentalt klar. Det pissede mig så meget af, at jeg ikke formåede at falde til ro på 12-15 timer,« fortæller Ståle Solbakken i et stort interview med Eurosport.

Episoden i omklædningsrummet formåede også at skabe kold luft mellem cheftræneren og profilen i et stykke tid:

»Det skabte en ordentlig omgang ballade, hvor vi ikke snakkede med hinanden i nogle uger, men så gik det over,« siger Ståle Solbakken.

Grønkjær spillede i kampen mod AGF overfor sin tidligere landsholdskollega, Martin Jørgensen, og det var ikke kønt, hvis man skal tro Ståle Solbakken:

Martin Jørgensen. Foto: Henning Bagger

»Jeg tror, at Grønkjær og Martin Jørgensen spillede overfor hinanden på hver deres kantpositon. Det så helt hjernedødt ud. Det lignede en old boys-kamp.«

Jesper Grønkjær stoppede karrieren i sommeren 2011, og episoden fandt sted tæt på det tidspunkt, så vidt Solbakken husker det:

»Det var ikke så lang tid før, at han stoppede sin karriere. Men han kom tilbage efter det og spillede jo trøjen af Barcelona, så han fik et godt løft efterfølgende.«

Jesper Grønkjær spillede 113 Superliga-kampe, og var blandt andet i klubber som Chelsea, Atletico Madrid, Ajax og Stuttgart, inden han stoppede karrieren i FC København.