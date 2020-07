Fodboldens Disciplinærinstans har idømt Hobro-spilleren Imed Loauti to spilledages karantæne for at spytte Lyngbys Rezan Corlu i hovedet i den dramatiske playoff-kamp mellem de to Superliga-klubber.

Det skriver DBU i en pressemeddelelse.

Også Lyngbys fysiske træner Casper Skovgaard har fået to kampes karantæne og en bøde på 5.000 kr. for at tage halsgreb på en Hobro-spiller i den kaotiske afslutning på kampen, der endte med at sende Hobro ud af Superligaen.

Det fremgår af pressemeddelelsen, at kendelserne er endelige og derfor ikke kan appelleres.

Opdateres...