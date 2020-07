Su-su-superliga-råbene lyder fra Lyngbys klubhus, mens nedtrykkede Hobro-spillere står skoleret foran pressen for at svare på spørgsmål om den nedrykning, der netop er blevet en realitet.

For at det ikke skal være nok, skal de også svare på spørgsmål om deres opførsel på banen i de døende sekunder, hvor tænding og frustration fik frit løb på grønsværen.

Edgar Babayan slagtede André Riel og fik direkte rødt kort. Fortjent, kalder han det selv efterfølgende, og så ville han bare videre. Men Rezan Corlu var rasende og skubbede til Edgar Babayan, og herfra løb spillere og stab fra begge hold ned mod gerningsstedet foran Lyngbys fans.

»Han kommer blæsende op, og jeg ved ikke, hvorfor han kommer blæsende på den måde. Så kommer mine holdkammerater og hans holdkammerater, og der bliver rent cirkus.«

Edgar Babayan (i gult) var centrum for den tumult, der opstod i Lyngby. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Edgar Babayan (i gult) var centrum for den tumult, der opstod i Lyngby. Foto: Mads Claus Rasmussen

Babayan fortæller, at han ikke husker meget af, hvad der blev sagt i klyngen af spillere og trænere. Men han så, der blev taget kvælertag på en Hobro-spiller.

»Jeg tror, det er deres fysioterapeut, han tager kvælertag på MP (Mikkel M. Pedersen, red.). Det ligner brydning. Jeg ved ikke lige helt, hvorfor de skulle lave det nummer der,« siger Edgar Babayan.

En af hovedpersonerne, Rezan Corlu, fik altså rødt kort får sin opførsel, der blandt andet kom på baggrund af et skub på Edgar Babayan.

Der var ikke meget jubel at spore i ham efter kampen, da han talte med TV3.

»Jeg er slet ikke tilfreds med, at dommeren giver mig rødt kort. Jeg beskytter min holdkammerat, fordi han bliver flækket.«

»Jeg bliver spyttet i hovedet at Louati, jeg bliver skubbet, og så alligevel er det mig, der får rødt kort. Jeg håber, det bliver anket. Jeg er slet ikke tilfreds med det, det overskygger lidt min aften,« siger han.

Hvis det røde kort for lov at stå, koster det ham karantæne i starten af næste sæson, hvor han tørner ud for Brøndby.

B.T. ville gerne have haft Rezan Corlus version af sagen, men han var for påvirket af situationen til at komme ud til interview efter kampen.

Det var Imed Louati til gengæld ikke. Han bekræfter, at han spyttede Corlu i hovedet, som det også kan ses øverst her i artiklen.

»Det er bare en reaktion. Han (Rezan Corlu, red.) provokerede alle. Efter han fik rødt kort, ville han ikke forlade banen, og han begyndte at sige grimme ting til alle spillerne. I det øjeblik var jeg rasende, og det var bare en reaktion.«

Er det en fair reaktion?

»Nej, det er selvfølgelig ikke det rigtige at gøre. Men i det øjeblik kan man ikke styre sig selv, tror jeg. Jeg kan ikke sige, hvad han sagde. Han sagde bare mange grimme ting. Man behøver ikke tale om vores familier eller andre ting,« siger Louati.

Lyngby-træner Christian Nielsen lød en anelse skuffet over, at tumulten mod slutningen skulle fylde efter kampen.

»Uden at være farvet, så så jeg ikke, at vores træner tog kvælertag på nogen. Jeg så til gengæld Louati spytte en i hovedet. Det var derfor, folk ligesom reagerede. Jeg synes, der var styr på situationen lige bagefter. Men det er klart, at hvis du spytter en i hovedet, så tænder det ekstra op under tingene. Det gjorde det i det tilfælde,« siger Lyngby-træneren.

Kampen endte 2-2 efter, at Hobro havde bragt sig foran tidligt i kampen. Siden kom Lyngby foran 2-1, inden Hobro bragte balance i tingene med et kvarter tilbage. Men med 2-1 til Lyngby i den første kamp manglede Hobro en sejr for at overleve.

Nu slutter Hobros Superliga-eventyr for denne gang.