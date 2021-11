Efter tre års kræftsygdom og en masse kritik ærgrer OB sig nu over klubbens egen behandling af målmandslegenden Lars Høgh, der menes kun at have måneder tilbage at leve i.

Fredag hyldede både den fynske klub og Viborgs ham så i Superliga-kampen, da jyderne gæstede Nature Energy Park fredag aften, og efterfølgende kom OB-sportschef Michael Hemmingsen på banen.

»Jeg synes, det var en fin gestus fra fansene. Vi tænker på ham,« fortalte Hemmingsen til B.T. efter kampen.

Du har spillet sammen med ham. Blev du rørt af at se hyldesten?

»Ja, jeg håber og tror på, at han kommer igennem det.«

OB-fansene sang klublegendens navn efter 8 minutter og 17 sekunder af opgøret, mens den måske største af Høghens 817 kampe for klubben prydede grønsværen på et stort banner inden kampstart. Her var Lars Høgh afbildet efter 'Miraklet i Madrid' i 1994, hvor Lars Høgh på fornemste vis holdt Michael Laudrup og resten af kongeklubben fra fadet.

Fredag aften var OBs spil på banen til gengæld langt fra Lars Høgh-klasse.

Den del ville Michael Hemmingsen ikke snakke om.

»Vi må bare arbejde hårdt og komme videre. Det må vi gøre rimelig hurtigt, for det er klart, at vi vil præstere bedre,« sagde Michael Hemmingsen.

»Vi holder os til den måde, vi nu gør det på. Der er en kamp mindre at gøre det i nu, men vi fokuserer på den næste kamp og tage sejren der. Det er stadig muligt.«

»Vi tror fuldstændigt på, at Andreas Alm kan føre os derop, hvor vi gerne vil være.«

»Resultaterne er der ikke lige nu, det er vi ærgerlige over, men vi fortsætter. Det er useriøst at sige, at Alm er fyringstruet.«