I pausen mellem AaB og OB sad hjemmeholdets sportschef, Inge André Olsen, hverken med en kop kaffe eller en cigaret, selvom han havde et brændende ønske om det.

AaB-chefen har nemlig efterlyst kampe, hvor spændingen er dræbt i pausen, og man er foran 4-0, så man kan nyde en kaf' og en smøg – og man kan få pulsen ned ved at pulse.

Men det kunne han – heller ikke! – mod OB.

»Det savner jeg endnu. Jeg savner kampene, hvor du spiller så godt og skaber så mange chancer, at du ikke sidder med hjertet i halsen, når man når det 90. minut,« sagde han efter 0-2 nederlaget til OB.

»Jeg savner kampene, hvor du spiller så godt og skaber så mange chancer, at du ikke sidder med hjertet i halsen, når man når det 90. minut,« sagde sportschef i AaB Inge André Olsen. Foto: Henning Bagger Vis mere »Jeg savner kampene, hvor du spiller så godt og skaber så mange chancer, at du ikke sidder med hjertet i halsen, når man når det 90. minut,« sagde sportschef i AaB Inge André Olsen. Foto: Henning Bagger

Op til opgøret listede AaB sig lystigt ud på vippen, hvor en sejr kunne sende nordjyderne med i mesterskabsspillet.

Men bedst som der blev taget et elegant tilløb til et smukt hovedspring, endte aalborgenserne i stedet med en ordentlig maveplasker, da de tabte til OB og dermed missede top-seks.

»Alle kampene er ekstremt spændende, Superligaen er tæt, der er mange jævnbyrdige hold. En fight hver gang. Det måtte gerne være lidt mindre spændende,« sagde Inge André Olsen.

Nu skal AaB dyste med hold som Lyngby, Horsens og Vejle i resten af sæsonen, og selvom den velsagtens største ambition er glippet, har han stadig tiltro til træner Marti Cifuentes.

Det så ikke rigtig ud til, at vi havde noget at gøre dér Kristoffer Pallesen, AaB, om top 6-ambitionen

Men der er ingen tvivl om, at han ønsker at se noget helt andet på et AaB-hold, der har haft et tæt på katastrofalt forår og er blevet kritiseret fra en del kanter.

»Pressen har ikke været for hård. Spiller vi fantastisk godt, så skriver I jo fine ting om os. Hvis vi spiller dårligt, må vi tåle at høre det,« siger han om holdet, der ikke har ramt niveau.

»Vi skal hurtigt spille frem og lave mål, og så skal vi være et helvede at spillede mod.«

Hos højrebacken Kristoffer Pallesen er det vist ikke en undervurdering at sige, at han er skuffet. Meget skuffet.

Superligakampen mellem AaB og OB på Aalborg Portland Park, søndag 21. marts 2021. Foto: Bo Amstrup Vis mere Superligakampen mellem AaB og OB på Aalborg Portland Park, søndag 21. marts 2021. Foto: Bo Amstrup

For uanset hvor smerteligt det lyder, mener han ikke, at han og resten af AaB havde noget at gøre blandt Danmarks seks bedste hold.

»Vi prøver lidt at liste os med, for det så ikke rigtig ud til, at vi havde noget at gøre dér,« siger han.

Selvom mange har svært ved at se, hvordan AaB for alvor skulle ryge i nedrykningsfare, er han ikke bange for at slå alarm. For det er ikke en badebillet, AaB har trukket.

»Vi kan godt komme i problemer. Vi kan ikke tro, at vi bare er sikre,« mener højrebacken og siger om den glippede målsætning:

»Den skal lige sluges. Topniveauet har været fornuftigt, men bundniveauet har været alt, alt for lavt.«