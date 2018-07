Så gælder det søndagens første Superliga-kamp.

Og den finder sted på Right To Dream Park i Farum, hvor FC Nordsjælland tager imod de formstærke oprykkere fra Vendsyssel. Gæsterne er kommet flot fra start i sæsonen med to sejre i træk, mens hjemmeholdet fortsat har deres første sejr i denne sæson til gode.

Følg kampen i LIVE-bloggen her: