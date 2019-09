Bendtner som gæst på Søpavillonen?

Det var essensen af et spørgsmål, som Radio24syv valgte at stille Nicklas Bendtner, da han onsdag blev præsenteret foran pressen som FCK-spiller.

Her valgte radiostationens reporter at spørge ind til den 31-årige angribers fortid i det københavnske natteliv, hvilket ledte til stor forvirring på podiet hos Nicklas Bendtner og på pressepladserne.

Hovedpersonen selv tog det med et smil og afværgede spørgsmålet. Læs ordvekslingen mellem Radio24syv-reporteren og Nicklas Bendtner herunder:

Radio24syvs spørgsmål til Bendtner Hej Nicklas. Velkommen tilbage. Jeg har ikke nogle sådan kritiske og negative spørgsmål ligesom mange andre i det her rum. Altså ikke noget om din karriere. Men jeg kunne vildt godt tænke mig at høre dig sætte nogle ord på, hvordan det bliver for dig at snøre skoene, tage din nye trøje på og så træde ind på Søpavillonen. Af hvad? Søpavillonen. Ja? Nede ved Søerne, det er sådan en ny natklub. Ringede du til mig i går egentlig? Ja, det var mig? Hvem gav dig mit nummer? Det gjorde en, der gerne ville hjælpe mig med at snakke med dig. Ja, men hvem var det? Det var min chef, Kristoffer, ham kender du måske? Nå, okay. Men hvad tænker du, hvordan bliver det? Jeg er ikke så fokuseret på de spørgsmål, for jeg tror ikke, du kommer til at se det.

Som nævnt tog Nicklas Bendtner det selv med et smil, men hans gamle landsholdskollega og tidligere FCK-spiller Mathias Zanka Jørgensen reagerede på spørgsmålet på sin Twitter-profil.

'Ditte Okman og Radio 24/7 til Bendtners pressemøde,' skriver Zanka Jørgensen efterfulgt af en emoji af en person, der tager sig selv til hovedet. Hans reaktion på Bendtners skifte kan du se øverst i artiklen.

Her skal det dog siges, at det ikke var Ditte Okman, der var til stede ved pressemødet, men i stedet Maya Tekeli, der blandt andet er vært på radiokanalens program 'Det Lille Mememageri'.

På de sociale medier bliver spørgsmålet både mødt med positive tilkendegivelser for at være et friskt pust, mens andre kalder det dybt useriøst. Hvad mener du?