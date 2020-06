Der er kommet en ny virkelighed i Aarhus.

En virkelighed, der er en anden, end den de har været vant til de seneste Superliga-sæsoner.

For her har snakken efter grundspillet flere gange gået på nedturen. Spørgsmål om den glippede top seks og skuffelsen har hjemsøgt klubben. I dag er snak om nedrykningsspillet skiftet ud.

I stedet kan Jakob Ankersen og de andre AGF-spillere lige nu ikke gå igennem en mixed zone efter kampene uden at få kastet ordet 'bronze' i nakken.

Og selvom de trækker lidt på smilebåndet og gerne vil holde fast i, at de 'fokuserer på sig selv', lægger Jakob Ankersen da ikke skjul på, at han kan mærke, at Aarhus-klubben er med i den sjove ende denne gang. 'Endelig'.

»Jeg er en af de få, der har været med gennem tre år. Der er løbet meget vand under broen. Det er fedt, at selvom der ikke er publikum og fans, mærker man stadig opbakning i byen. Folk bliver begejstrede herude. Det eneste vi mangler er fans, så det er fedt at være en del af og sjovt endelig at prøve,« siger AGF-profilen efter sejren på 2-1 over FC Nordsjælland.

At klubben lige nu står noteret for 51 point og har sat sig solidt på tredjepladsen, glæder David Nielsen.

Men der er - som altid, fristes man til at sige - det klassiske 'men', når han skal sætte ord på klubbens situation.

Jakob Ankersen (i midten) scorede målet til 1-0 mod FCN. Foto: Henning Bagger Vis mere Jakob Ankersen (i midten) scorede målet til 1-0 mod FCN. Foto: Henning Bagger

»Det skal vi bare være glade for. Det er fint. Spillerne er helt bevidst om, hvor vi ligger, og det er jeg også. Men det ændrer ikke på, hvordan vi kommer til at gøre det. Det var også sådan, dengang vi ikke lykkedes med tingene. Det er den forståelse af, at man ikke kan vakle, når man er i AGF - hverken som spiller, træner eller leder. Man er nødt til at tro på måden, man gør det på og så være vedholdende,« siger AGF-træneren, der dog heller ikke lægger skjul på sin store tilfredshed over onsdagens præstation.

Han kunne se sit hold slå FC Nordsjælland, der i sidste runde gjorde livet særdeles surt for FCK. Holdet, der lige nu ligger nummer to.

Og spørgsmålet er så, om det er den vej, de skal begynde at kigge i Aarhus. Mod det næste skridt på præmieskamlen. Andenpladsen, sølvmedaljerne og et kvalifikationsspil til Europa League.

»Du har mange gode spørgsmål. Den kamp mod FCK og Nordsjælland foregår på kunstgræs, så det er noget andet fodbold, og man kan ikke helt sammenligne det. Men jo flere point, jo bedre. Så må vi se, hvor vi ender henne. Det er rart at vide, man kan bide skeer med de store og dem der er spået store chancer i mesterskabsspillet, som FC Nordsjælland også er,« smiler Jakob Ankersen.

Og David Nielsen? Han vil hellere holde fokus på sit eget mandskab, fremfor at lade blikket vandre frem og tilbage i Superliga-tabellen.

»Vi vil gerne drille dem, når vi møder dem . Vores fokus er ikke, at vi skal hente hverken FCK eller FC Midtjylland eller noget som helst andet. Vi er lige nu et godt hold. Det er vi rigtig glade for, og det giver os selvfølgelig også lyst til mere fra kamp til kamp, men vi er også et hold, der er i gang med at udvikle os. Vi har nogle spillere, der er i gang med at udvikle sig, og de skridt skal tages i det her mesterskabsspil, hvor de skal lægge ekstra på,« slår AGF-træneren fast.