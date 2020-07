Han sagde det ikke direkte. Men det lå i den grad mellem linjerne, at Niels Frederiksen nok undrede sig.

Til torsdagens kamp måtte han undvære Simon Hedlund og Samuel Mraz, der ellers har trænet med holdet hele ugen.

De to Brøndby-spillere har fået corona-karantæne af et ekspertudvalg fra Divisionsforeningen, hvilket betyder, at de ikke måtte spille mod FC Nordsjælland, og de er også ude søndag mod FCK.

Men det forhindrede ikke, at de to angribere kunne sidde på tribunerne torsdag aften. Det vakte opsigt på de sociale medier, hvor flere spurgte til, hvad logikken er i det, og Niels Frederiksen havde da også svært ved at komme med en forklaring på det.

»Det har jeg lidt svært ved at svare på. Jeg tænker, at jeg måske skal fokusere på det, jeg kan gøre noget ved, og det er, at få de spillere, jeg har til rådighed, til at spille så godt som muligt. Det har været en mærkelig proces, vil jeg sige. Ellers vil jeg ikke kommentere yderligere på det,« sagde Niels Frederiksen med et toneleje og et udtryk, der alligevel indikerede lidt.

Men det undrer dig, at de har fået det forbud?

»Jamen, altså, vi følger retningslinjerne og lytter til, hvad det her ekspertudvalg siger. Det er dem, Divisionsforeningen bruger, og det må vi lytte til. Det er sådan, det er,« sagde Niels Frederiksen, der dog kækt kunne fortælle lidt mere om Simon Hedlund og Samuel Mraz.

»Jeg kan sige, de er sunde og raske og har det rigtig godt,« sagde Brøndby-træneren med et lille smil.

30. juni meldte klubben ud, at Simon Hedlund og Samuel Mraz begge var testet positive for coronavirus. Den 7. juli kunne Brøndby så fortælle, at hele truppen var testet negativ.

Men det betød altså ikke, at Niels Frederiksen fik lov til at råde over sine to angribere mod FC Nordsjælland.

Han kunne dog fra sidelinjen se en Brøndby-offensiv, der sprudlede mod Farum-mandskabet. Et mål af Simon Tibbling og hele tre af Mikael Uhre betød, at de blå-gule gik fra banen med en sejr på 4-0.

Det betyder, at Brøndby nu har 51 point. Der er seks af slagsen op til AGF, der ligger nummer tre.