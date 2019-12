I 2018 eksploderede han i Superligaen, vandt guld med FC Midtjylland og blev solgt for 60 millioner kroner til Anderlecht.

Nu bare lidt over et år senere er Bubacarr Sanneh på udkig efter en ny klub efter et mislykket lejeophold i den tyrkiske midterklub Göztepe.

B.T. har tidligere beskrevet, at den stærke gambiske forsvarsspiller, ifølge B.T.s oplysninger, er en mulig forstærkning til forsvarskæden, som den sportslige ledelse i Brøndby IF overvejer.

Det kunne være i tilfælde af, at klubben lykkes med at sælge eksempelvis Hjörtur Hermannsson.

Bubacarr Sannehs agent, danske Allan Bak, siger dog til B.T., at Brøndby IF ikke har henvendt sig til ham for at lave en aftale omkring Sanneh. Men han fortæller, at Sanneh ganske rigtig skal finde en ny klub til januar.

»Det kan både være i eksempelvis Belgien, Frankrig eller Tyskland, men også danske klubber kan være interessante,« siger Allan Bak.

I første omgang er der højst sandsynligt tale om en lejeaftale, hvorefter det er håbet, at en klub til sommer vil bide på med en mere permanent løsning.

25-årige Sanneh er, som situationen er nu, ikke ønsket i Anderlecht. Den belgiske storklub købte ham for hele 60 millioner kroner i slutningen af transfervinduet i sommeren 2018, men han har slet ikke slået til i Bruxelles-klubben.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»På den længere bane skal han finde en løsning. Anderlecht har betalt dyrt for ham, så de vil nok ikke tabe for meget på ham,« siger Allan Bak.

