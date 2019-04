Dansk fodbolds meget omtalte 'spionsag' mellem AGF og AaB er afsluttet.

»Efter at have været i dialog med Sideline og AaB omkring den adgang, AGF ved en administrativ fejl har haft til AaB-data i systemet Sideline via AGF’s egen konto, har begge klubber besluttet at lukke sagen ned,« skriver AGF på sin hjemmeside.

I denne beklager AGF, at klubben ikke har gjort AaB opmærksom på det hul, der ved en administrativ fejl er opstået til AaB's data via AGF's brugerlogin og password.

»Som det dog også er blevet understreget, har AGF ikke gjort brug af den data, der har været adgang til, i forbindelse med Superliga-kampen mellem de to klubber d. 17. marts eller i andre henseender,« oplyser AGF, der garanterer, at der bliver strammet op på administrationen af og de procedurer, der er, i forhold til tildeling af brugeradgang og deling af mapper.

AGF's direktør Jacob Nielsen. Foto: Henning Bagger

»For alle parter er det en beklagelig sag, som er opstået på grund af en række administrative fejl Klubberne er i enighed nået frem til at lukke den ned, og AGF har af samme årsag ikke yderligere kommentarer,« lyder AGF's afsluttende replik.

AaB's sportsdirektør Allan Gaarde bekræfter AGF's udlægning af sagen mellem de to jyske traditionsklubber.

»Vi er tilfredse med, at AGF beklager overfor os som klub, og vi har fået en forklaring fra AGF om, at de ikke har misbrugt de data, der har haft adgang til. Den forklaring har vi tillid til, og hermed har vi ikke tænkt os at gøre noget videre i sagen,« siger Allan Gaarde.

Inden denne udmelding havde B.T. ved AaB's træning tirsdag formiddag fat i AaB's assistenttræner Allan K. Jepsen, der har været hovedperson i den opsigtsvækkende historie.

Allan K. Jepsen har tidligere spillet på AaB's førstehold. Nu er han trænerassistent i den nordjyske Superliga-klub. Foto: Henning Bagger

»Det er da ikke superfedt,« svarede han på spørgsmålet om, hvordan han har det med, at personer i AGF op til en kamp for 14 dage siden havde haft muligheden for at aflure hans dødboldoptegnelser via en uautoriseret adgang i internetprogrammet 'Sideline Sports'.

Allan K. Jepsen, der fra 2000 til 205 spillede ikke færre end 173 førsteholdskampe i AaB, blev opmærksom på den mærkværdige situation umiddelbart før kampen.

»Straks efter gik jeg til min ledelse, og så er det op til dem at gå videre med sagen,« sagde Allan K. Jepsen.

Han er udmærket klar over, hvem der har haft mulighed for at kigge ham over skulderen.

AGF's Frederik Tingager mod AaB's Frederik Børsting i Superligakampen mellem AaB og AGF på Aalborg Portland Park søndag 17. marts. Foto: Henning Bagger

»Men for mig er det sagen uvedkommende,« sagde Allan K. Jepsen og tilføjede:

»Lad mig slå fast, at jeg ikke ligger søvnløs over sagen om natten. Jeg vælger i stedet at bruge energi på noget andet.«

AaB's cheftræner Jacob Friis føler ikke, at 'hackersagen' har givet anledning til intern uro i Superliga-truppen.

»Det er ikke noget, der fylder hos os,« sagde Jacob Friis.

AaB's træner Jacob Friis tager sig fortvivlet til hovedet lige før kampens slutfløjt i Superliga-kampen mellem AaB og AGF på Aalborg Portland Park søndag 17. marts 2019. Foto: Henning Bagger

'Sideline Sports' er ifølge Jacob Friis ikke det eneste analyseprogram, man bruger i AaB. Men det er et vigtigt arbejdsredskab.

»Her ligger hele vores database med information om alt fra scouting og spillestilsbeskrivelse til kamp- og dødboldanalyse,« siger Jacob Friis.

Blot seks personer har adgang til Sideline-informationerne om AaB's førstehold.

Foruden Jacob Friis er det assistenttræner Allan K. Jepsen, talenttræner Poul Erik Andreasen, målmandstræner Poul Buus, fysisk træner Ashley Tootle samt sportsdirektør Allan Gaarde.