Spillerforeningens direktør, Mads Øland, mener at både klubberne og Divisionsforeningen skal finde en løsning på den meget kritiserede Superliga-struktur.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer efter søndagens runde i Superligaen, der endeligt skulle afgøre hvem der sluttede i top seks, og hvem der skulle spille nedrykningsspil.

Ingen hold havde fordel af at slutte på syvendepladsen, da det ville give en plads i den svære pulje 1 - hvor kun få point adskiller de øverste hold fra bundholdene - og det var derfor reelt set en fordel for flere hold at tabe søndag aften.

»Det er vigtigt, at vi anerkender dette specifikke problem ved vores nuværende turneringsstruktur. Om man kan lide det eller ej, må vi konstatere, at der er et problem. Og det er ikke en rimelig situation at sætte spillerne i. Det skal Divisionsforeningen og klubberne tage ansvar for og finde en løsning på,« siger Mads Øland.

Nedrykningsspil - Pulje 1 7. Hobro, 32 point

10. AGF, 29 point

11. Silkeborg, 28 point

14. FC Helsingør 20 point

Hos Spillerforeningen var man ellers positiv, da den nuværende struktur blev indført, men det har ændret sig. I hvert fald mener Mads Øland at der skal findes en løsning, så spillere ikke ender med at stå i en situation, hvor det er 'godt' at tabe.

Et af de hold der egentlig var bedre stillet med et nederlag, var OB. For da Horsens fik point i Lyngby, ville det være bedre for fynboerne at tabe til Randers FC, så man dermed sluttede som nummer ni i grundspillet og på denne måde fik en plads i den 'nemme' pulje 2.

Nedrykningsspil - Pulje 2 8. SønderjyskE, 31 point

9. OB, 31 point

12. Lyngby, 21 point

13. Randers FC, 20 point

Hvilken konkret løsning, der skal på bordet, vil Mads Øland dog ikke bestemme, men noget mener han i hvert fald skal ske.

»Der er flere løsningsmuligheder, men hvilken der er den rigtige, vi jeg lade være op til Divisionsforeningen og klubberne om at finde ud af sammen,« siger Mads Øland i pressemeddelelsen.

En af de klubber, der kom i modvind efter søndagens kampe var SønderjyskE, der med en række kontroversielle tweets indikerede, at man ikke havde noget imod at tabe kampen til FC Midtjylland, da det ville sende klubben ned på 8.pladsen og dermed pulje 2 i nedrykningsspillet.

»Det er aldrig dejligt at tabe, men i dag har det været en kæmpe fordel,« lød det blandt andet på klubbens Twitter-profil.

En udmelding der senere blev slettet, om som klubben også efterfølgende undskyldte for.