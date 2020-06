I Superliga-klubben Horsens er flere spillere utilfredse med, at kvaliteten af maden ikke altid er tiptop for en eliteudøver.

B.T. kunne tirsdag fortælle historien om, at klubben i dette forår blandt andet har serveret pølsemix til frokost i klubben i forbindelse med træningen.

I forlængelse af historien reagerer en af Horsens' sponsorer Rema 1000 nu på, at spillerne gerne vil have grillmad væk fra frokostbordet i klubben.

Således skriver dagligvarekædens kommunikationschef, Jonas Schrøder, sådan på Twitter:

»Pølsemix var ellers højdepunktet, da jeg spillede i HFS som dreng. Men som sponsor i AC Horsens må vi da komme til undsætning, når spillere klager til B.T.s Farzam Abolhosseini. Et gavekort på 5.000 kr. til køb af sund mad i Rema 1000 er på vej,« informerer han.

Håndsrækningen fra Rema 1000 har blandt andet fået et like af klubbens salgskonsulent og tidligere store profil Søren Jochumsen.

Horsens' direktør, Kristian Nielsen, har imidlertid ikke noget imod, at der serveres usund mad i kantinen, da klubben både bespiser førsteholdet og de øvrige ansatte.

»Jeg har ikke noget problem med, at mine medarbejdere i administrationen spiser pølsemix. Det må være op til den enkelte, hvad man putter på sin tallerken. Vi sørger for, at der er et forskelligt udvalg,« siger han og afviser umiddelbart at fjerne det fra menuen, hvis den igen skulle indeholde bølge-pommes frites og skiveskårne pølser.

Ikke desto mindre er der 5.000 kroner på vej til madordningen i den jyske Superliga-klub.