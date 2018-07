I topfodbold er netværk ofte lige så vigtigt som talent. Det er AaBs Emrah Badilli et lysende billede på.

Den unge spiller på 16 år er andenholdsspiller på U17 i AaB og uden kontrakt, men alligevel har han gennem sin agent Ahmet Akincis kontakter fået chancen for at vise sig frem i den tyrkiske storklub Besiktas, hvor han torsdag havde første træningspas.

»Det er kæmpestort. Der har åbenbart været nogle scouts fra klubben oppe for at se mig spille, og de har kunnet lide, hvad de så, så de har inviteret mig herned til prøvetræning. Jeg er blevet lovet at spille en træningskamp, og så må vi se, om jeg får overbevist dem om en kontrakt,« siger Emrah Badilli og tilføjer:

Foto: Frank Cilius

»Mit mål er helt klart at komme på deres U17-hold. Det er en kæmpe klub, og niveauet er virkelig højt. Det går rigtig stærkt,« fortsætter forsvarsspilleren, der karakteriserer sig selv sådan her:

»Jeg er en stærk og aggressiv midterforsvarer og god i nærkampe. Jeg vinder mine luftdueller ret tit, og så er jeg fin med bolden og lægger gode afleveringer,« forklarer Emrah Badilli.

Den kommende uge vil vise, om han kan tage springet fra AaBs andethold til Besiktas’ U17-mandskab.