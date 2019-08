Efter en lang sommer, hvor der har været langt mellem de store spillerkøb er der nu en spændende forstærkning på vej til Brøndby IF.

Vestegnsklubben er tæt på at skrive under med den norske landsholdsforsvarer Sigurd Rosted.

Eurosport i Norge skriver, at 25-årige Rosted er i Brøndby her til morgen for at gennemgå lægetjek, hvilket kilder til B.T. Sport bekræfter.

Sigurd Rosted er ude kulden i sin belgiske klub, Gent, efter at han ellers spillede regelmæssigt i sidste sæson.

Foto: JASPER JACOBS Vis mere Foto: JASPER JACOBS

Rosted har fem landskampe for Norge på CV'et. I Norge fik han sit gennembrud i Sarpsborg 08, inden han skiftede til Gent i januar 2018.

I Brøndby IF bliver han holdkammerat med sin landsmand Tobias Børkeiet, som er klubbens hidtil eneste indkøb denne sommer, og som han også deler agent med.

B.T. Sports podcast 'Transfervinduet' kunne i går melde, at Brøndby IF's sportslige ledelse med fodbolddirektør Carsten V. Jensen går en travl uge i møde op til, at transfervinduet smækker i på mandag.

Selvom klubbens officielle udmelding er noget mere moderate i forbindelse med dagens dundrende underskud i halvårsregnskabet, så er der både en forsvarer - Sigurd Rosted - på blokken i Brøndby foruden Johan Larsson, som ventes at blive annonceret som ny Brøndby IF-spiller i denne uge.

Derudover har klubben kig på forstærkninger til kanten og til midtbanen, hvor et skadesmareridt har ramt holdet.

Således er både Simon Tibbling, Kasper Fisker og muligvis også Lasse Vigen ude i resten af efterårssæsonen.

For at gøre plads til de potentielle nye spillere arbejder Brøndby IF også på at komme af med dødvægt i form af Ante Erceg, Besar Halimi og muligvis også Jens Martin Gammelby og Paulus Arajuuri.

I forvejen er Hany Mukhtar på vej til amerikansk fodbold. Han skifter til vinter til Nashville SC kan B.T. Sport afsløre.