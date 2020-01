En spillegæld, der var ude af kontrol.

Sådan lyder grunden til, at Adnan Mohammad og Lyngby ophævede samarbejdet i november måned, selvom den unge spiller fortsat havde 2,5 år tilbage af sin kontrakt med klubben.

Det bekræfter B.T.s kilder, og det samme skriver bold.dk.

Det fik vist mere end en til at hæve øjenbrynene, da nyheden om bruddet blev offentliggjort blot et år efter, at den 23-årige offensivspiller kom til klubben.

En spillegæld endte med at være fatal for Adnan Muhammads (tv.) karriere i Lyngby. Foto: Henning Bagger

Ifølge bold.dk lånte Mohammad penge af sine holdkammerater for at få bugt med en spillegæld, der strækker sig over flere år.

Spilleren fortalte dog, at han skulle betale for et bryllup og kontaktede især yngre spillere i truppen via sociale medier, og han har angiveligt lånt knap 50.000 kroner af en af truppens yngre spillere.

Derudover har han lånt penge af en holdkammerat for at betale sin gæld af til en anden.

Sagen har så fyldt så meget i Lyngbys omklædningsrum og skabt så mange spændinger, at man valgte at ophæve samarbejdet med Adnan Mohammad.

Hverken klubben eller spilleren selv ønsker at kommentere sagen.

Adnan Mohammad nåede at spille 27 kampe i Lyngby-trøjen, hvor det blev til fire mål og tre målgivende afleveringer.

Tidligere har han spillet i klubber som FC Helsingør og FC Nordsjælland.

Han har desuden været i aktion for det pakistanske landshold tre gange.