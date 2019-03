Martin Spelmann siger farvel til AGF og halla til Strømsgodset og Norge.

Efter to et halvt år i Aarhus var det tid til at sige farvel, og Martin Spelmann var glad for endelig at slippe fri i AGF, hvor han allerede i sommer ønskede sig videre.

Det fortæller det 31-årige energibundt i sin bil på vej til lufthavnen i Billund og sit nye norske kapitel.

»Jeg glæder mig først og fremmest. Det er også spændende at skulle møde mine nye holdkammerater og de få folk, som jeg endnu ikke har mødt i klubben.«

AGF's Martin Spelmann sidder nedbøjet efter nederlaget i superligakampen mellem AGF og AC Horsens på Ceres Park i Aarhus mandag 26. november 2018. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's Martin Spelmann sidder nedbøjet efter nederlaget i superligakampen mellem AGF og AC Horsens på Ceres Park i Aarhus mandag 26. november 2018. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Hvordan var dagene op til, at du blev enig med Strømsgodset? Blev der forhandlet intenst med AGF om at slippe fri også?

»Nej, det gik rimelig smertefrit. Der var ikke de store problemer i det. De var på træningslejr, og jeg havde en uge til at få løst alle de ting, der skulle løses. Det gik ret nemt.«

Havde du fået at vide, at du kunne få lov at blive fritstillet, hvis du fandt en ny klub?

»Nej, det havde jeg faktisk ikke, men det gik jeg ud fra. Jeg tror, det var i alles interesse til sidst, at jeg fandt et nyt sted at spille fodbold. Det passede mig egentlig helt perfekt, sådan som tingene var gået det seneste stykke tid.«

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

Du var træt af at sidde på bænken?

»Jeg var rimelig uforstående over for det. Men sådan er fodbold, og det er der ikke så meget at gøre ved. Jeg har bevist, at jeg var mere end god nok til at spille på det hold, hver eneste gang jeg fik chancen. Det var også derfor, jeg blev sat i spil, hver eneste gang vi havde kniven for struben og skulle spille overlevelsesspil. Så blev jeg brugt. Det er der nok en forklaring på. Men det var ikke det match, jeg havde håbet på, da jeg i tidernes morgen skrev under med AGF.«

Tænker du, at du kom ind og gav AGF-fansene noget vilje, som de holdt af?

»Jeg ved ikke, om det var nyt. Det er et eller andet sted det, der altid har ligget i AGF-dna'en, og det, som fansene elsker. Det var nogle af de ting, jeg stod for. De har sgu altid været kanon, og de har altid givet mig opbakning. Der er 'no bad feelings'. Jeg synes, det er en fed klub med fantastiske fans, men da Glen Riddersholm blev fyret, var det ikke til min fordel.«

Martin Spelmann og Glen Riddersholm. Foto: Henning Bagger Vis mere Martin Spelmann og Glen Riddersholm. Foto: Henning Bagger

Kunne du mærke, da David Nielsen kom ind, at du ikke var hans type?

»Da vi et par måneder efter (David Nielsens ankomst, red.) startede op om vinteren, hvor Duncan også røg, synes jeg, at der begyndte at tegne sig et lille billede af, hvor pilen pegede hen. Det var rimelig tidligt i processen. Nu er jeg bare glad for at være kommet videre i min karriere. Jeg havde håbet på, at det havde været i sommer, at jeg var kommet væk, så jeg ikke havde misset så mange kampe. Jeg fik selvfølgelig stadig en del, men der var lidt for mange kampe på bænken til min smag. Det skete ikke, så nu er jeg glad for, at den her mulighed er opstået. Det er en fed klub at komme op til. Jeg er blevet modtaget, som jeg aldrig har prøvet før. Det er fedt på det her tidspunkt af min karriere at få den tillid og tiltro.«

Er det dit indtryk, at du er hentet ind som en profil i Strømsgodset?

»Ja, det er det. Jeg er købt ind som en ledertype med erfaring, der skal hjælpe nogle rigtig dygtige og talentfulde unge spillere. De mangler lidt den type, jeg er. Jeg er hentet ind på de kvaliteter, jeg har. Fight, vilje, lederegenskaber og de ting, der er naturlige for mig. Det gjorde det også attraktivt for mig, at de ikke prøver at opfinde noget nyt i mig. De henter mig for de styrker, jeg har. Det gør det naturligt for mig at levere det.«

Og så er landstræneren jo nordmand. Så hvem ved? Martin Spelmann

Du siger, at du havde håbet at komme videre i sommer. Havde du muligheder der?

»Ja, der var lidt forskelligt - både herhjemme og i udlandet. Men desværre hang der et lille prisskilt på mig der, som ikke rigtig kunne blive indfriet. Det gjorde så, at jeg måtte blive i AGF. Jeg var da begyndt at tvivle på, om jeg ville komme af sted i den her omgang, eller om jeg skulle vente til sommer. Det havde været nogle lange måneder.«

Har det været frustrerende at sidde udenfor det seneste halve år?

»Vi nærmer os jo nok et års tid. Den her opstart har været præget af lidt småskader, og det har også været irriterende. Men det har da været mega frustrerende. Vi fodboldspillere skal aldrig være tilfredse med at sidde på bænken, men jeg havde vist gang på gang til både træning og kamp, at jeg var god nok til den startellever. Jeg blev også valgt, når klubben havde kniven for struben, og det er også et signal om, at de ved, hvad de får hver evig eneste gang, når man spiller mig. Det gjorde det ekstra frustrerende, at jeg så ikke spillede midt i sæsonen, sad ude i to måneder eller kom ind i seks minutter. Det er jo kæmpe frustrerende, når jeg samtidig ikke kunne komme væk. Det gjorde også lidt ondt, når jeg har været så loyal over for dem, opført mig pænt og gjort mine ting - og også gjort mere end det. Nu er jeg glad for, at det er lykkes at komme videre. Jeg var begyndt at tvivle lidt på det.«

Martin Spelmann. Foto: Henning Bagger Vis mere Martin Spelmann. Foto: Henning Bagger

Hvor lang er turen derop?

»Jeg flyver direkte fra Billund til Oslo. Det tager halvanden time fra Billund og en time fra København. Så har du 50 minutter i et flytog, inden du lander midt i Drammen. Det er 20 minutter fra min kammerat Tonny Brochmann, der spiller i Mjøndalen. Min kone er fra Sverige. Fra Gøteborg. Der har vi tre en halv timers kørsel. Det spiller lokationsmæssigt, og det er også en smuk by. Det er dejligt med tredje barn på vej og to hunde at bo omkring fjeldene og lidt natur. Det er sgu dejligt.«

Der er en knægt fra Hvidovre, der har udviklet sig lidt der?

»Det er jeg sgu blevet tvunget til. Der er ikke så meget andet at gøre, når det hagler ned med børn. Men der er da stadig tid til at snige et par timers PlayStation ind i ny og næ.«

Desværre hang der et lille prisskilt på mig der, som ikke rigtig kunne blive indfriet. Det gjorde så, at jeg måtte blive i AGF. Jeg var da begyndt at tvivle på, om jeg ville komme af sted i den her omgang, eller om jeg skulle vente til sommer. Martin Spelmann

Tager familien med derop nu?

»Nej, min kæreste (Jessica Helleberg, red.) skal føde i august og har skole, som hun også skal gøre færdigt, så hun sidder tilbage med to børn og to hunde og er højgravid. Der bliver nok at se til.«

Kommer du til at pendle lidt frem og tilbage?

»Ja, det er jeg nødt til. Og så kommer min familie og hendes familie og hjælper så meget, som de nu kan. For ellers bliver det lange fem-seks måneder.«

Jessica Helleberg (tv.) jubler sammen med Isabelle Gullden. Foto: GEORGI LICOVSKI Vis mere Jessica Helleberg (tv.) jubler sammen med Isabelle Gullden. Foto: GEORGI LICOVSKI

Har du haft det med inde i overvejelserne i forhold til at skifte til Strømsgodset?

»Både og. Selvfølgelig tænker jeg over det, men valget er alligevel truffet uanset hvad. Så må man løse det derfra. Det er vores tankegang. Hun har selv spillet professionel håndbold, så hun forstår det. Det er vi nødt til. Karrieren er så kort, og der skal høstes både økonomi og oplevelser, så længe man kan. Jeg elsker at spille fodbold, så det bliver vi nødt til. Så må vi løse det herfra og finde alternativer til, hvordan det kan blive så smertefrit som muligt.«

Handler det om nu at få humøret tilbage så?

»Ja, det bliver fedt. Strømsgodset er et tophold - hvis man lige ser bort fra sidste sæson, og det bliver også fedt at prøve. Og så er landstræneren jo nordmand. Så hvem ved?«

Var det en invitation til Åge Hareide?

»Ja, ja, ja, ja. Han ringer bare.«