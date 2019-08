I går kom det frem, at Kenneth Andersen havde sagt op som cheftræner i FC Midtjylland for at vende tilbage som ungdomstræner i klubben.

Brian Priske overtager jobbet, og han har fået frem til nytår til at bevise, at han skal fortsætte som cheftræner, når vi skriver 2020. Kenneth Andersen forklarede sin opsigelse med, at han ikke kunne se sig selv være i jobbet.

B.T. Sport har talt med FC Midtjyllands Tim Sparv, og han respekterer Kenneth Andersens beslutning:

»Han var en god træner, men jeg respekterer hans beslutning. Det er modigt. Det er ikke nemt at være så tro mod sig selv. Al respekt til ham.«

Der har været meget snak om, at den store omvæltning fra akademitræner til førsteholdstræner, har været for meget for Kenneth Andersen. Midtbanemanden har ikke kunne mærke noget på Kenneth Andersen, men erkender at der er en stor forskel på at gå fra ungdomstræner til førsteholdstræner:

»Det er svært at sige om jeg har mærket noget. Men det er klart, at når man kommer fra et akademimiljø til et førsteholdsmiljø, så er det en kæmpe forskel. Der er meget mere mediedækning, som man skal forholde sig til, og der er 24 spillere som alle vil spille. Det er et stort pres.«

FC Midtjyllands pressemøde hvor opsigelsen skulle finde sted var mandag formiddag, og Tim Sparv fik også først at vide, hvad der skulle ske i går formiddags (mandag red.):

»Det kom som en overraskelse. Jeg fik at vide, at vi skulle skifte træner, da jeg kørte på arbejde i går, så det kom som et chok for mig.«

Brian Priske får første mulighed for at bevise sit værd søndag den 25. august, når de spiller på udebane mod SønderjyskE.