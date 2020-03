Han havde overskud til smil, men Ståle Solbakken lagde heller ikke skjul på problemerne.

For søndag aften kunne han tilføje endnu et navn på sin skadesliste, da Dame N'Doye måtte udgå under opvarmningen med problemer i sit ene knæ. Igen.

»Det er en ‘ongoing saga’,« sagde Ståle Solbakken med et smil og fortsatte:

»Han styrer det selv. Jeg spurgte ham i går, om han var klar, og han sagde ja. Jeg spurgte i dag: Det var han ikke,« sagde nordmanden, der i stedet sendte Mohamed Daramy op i front ved siden af Michael Santos.

Dame N'Doye scorede torsdag aften mod Celtic, men søndagens kamp mod AaB måtte han se fra sidelinjen. Foto: Robert Perry Vis mere Dame N'Doye scorede torsdag aften mod Celtic, men søndagens kamp mod AaB måtte han se fra sidelinjen. Foto: Robert Perry

Mens listen af spillere han ikke kan bruge ikke ligefrem bliver kortere, falder kampene stadig som perler på en snor, og der er nærmest ikke tid til at puste ud for løverne.

Torsdag aften var det Europa League mod Celtic, søndag aften var der Superliga mod AaB på menuen, og selvsamme hold venter onsdag aften i pokalturneringen.

»Det første vi skal tænke på er, hvilke spillere, vi kan bruge. Vi har ikke engang fuld trup på bænken, så det skal vi først og fremmest fokusere på - at få spist, drukket og få friske spillere på banen. Så kommer nogle af dem, der ikke har spillet så meget til at spille,« sagde Ståle Solbakken om onsdagens opgør, der bliver spillet i Aalborg.

Foruden Dame N'Doye har han for nyligt fået Viktor Fischer og Mikkel Kaufmann på listen over spillere, der ikke er til rådighed.

Mikkel Kaufmann måtte udgå mod Celtic. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mikkel Kaufmann måtte udgå mod Celtic. Foto: Liselotte Sabroe

Om sidstnævnte fortalte nordmanden, at der ikke er tale om en skade 'der holder ham ude i mange uger,' mens han ikke ved, hvornår han kan bruge Viktor Fischer igen.

»Det går fremad, men der er ikke nogen klar dato for, hvornår han er klar,« sagde Ståle Solbakken, der også blev spurgt til, om han følte sig presset på mandskab.

»Sådan er det jo. Problemet er jo todelt. Der er ikke kun de korte skader, der er også langtidsskaderne. Fischer, Boilesen, Jonas Wind, N’Doye (som også var ude i efteråret, red.) og Mudrazija. Så der er fire-fem spillere væk, før de skader, der kommer nu. Havde vi ikke haft de skader, havde det ikke været så problematisk. Det er de langvarige skader, du kan jo ikke købe nye spillere, når du får en skade. Vi er stadig med i tre turneringer. Så må vi hænge i, så længe vi kan,« sagde nordmanden med et lille smil.

Han regner ikke med at have nogle af de skadede spillere med FCK-bussen over broen onsdag. Hvem der kan tage plads, finder han ud af de kommende dage.

»Nu restituerer vi i morgen (mandag, red.), og så holder jeg møde med sundhedssektoren, og så må de melde ind, hvilke spillere jeg kan bruge. Så må jeg røre lidt i hatten og se, hvem der kommer op,« sagde nordmanden med et lille grin.

Efter pokalkampen mod AaB venter der en ny Superliga-kamp søndag eftermiddag, hvor AC Horsens kommer til København.

Fire dage senere går det så endnu engang løs i Europa League, hvor FCK i ottendelsfinalen møder tyrkiske Istanbul Basaksehir.

Først i slutningen af marts kan Ståle Solbakken og resten af FCK-mandskabet trække vejret en smule, da der her er landsholdspause.