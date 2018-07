Det ser efterhånden særdeles tyndt ud i FC Københavns angreb.

Ikke bare er Federico Santander og Andrija Pavlovic blevet solgt i sommerpausen, men nu er de tilbageværende angribere Pieros Sotiriou og Jonas Wind desuden blevet ramt af alvorlig skader, der vil hold dem ude i længere tid.

Det siger Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside efter søndagens 0-1-nederlag til Sturm Graz i forbindelse med en træningslejr i Østrig.

»Nogle gange kommer en klub bare i en vanskelig situation. Ét er at sælge en spiller, det kunne vi leve med, men det var umuligt at forudse, at vi så i løbet af en uge mister både Pieros og Jonas i ganske lang tid, hvilket gør at situationen bliver prekær. Men Pieros' operation går ikke som den skal og giver nogle komplikationer, og Jonas får en kraftig fiber, og det sker bare nogen gange, men de rammer bare samme position, og samtidig har vi jo Viktor (Fischer, red.) til VM. Men det må vi leve med og reparere, og det arbejder vi på døgnet rundt,« siger Ståle Solbakken.

Pieros Sotiriou er skadet. Foto: Liselotte Sabroe

Som B.T. kunne fortælle tidligere søndag ser det dog ikke ud til, at Uruguay-angriberen Michael Santos bliver den nye angriber i FCK. Den transfer er tilsyneladende gået i vasken.

TIl gengæld ser det ud til, at nyindkøbte Sotirios Papagiannopoulos snart er klart til at få debut.

»'Sotte' er klar til næste kamp, hvor han skal spille 45 minutter, og går det godt - intet tyder på andet, for han har trænet fuldt med i tre dage - så kan han spille 90 minutter næste gang. Denis (Vavro, red.) viste også i dag, at han kan spille 45 minutter, og der var også andre, der havde nogle restriktioner, men til næste kamp på onsdag er alle klar til at spille,« siger Ståle Solbakken, der nærmest lover snart at kunne præsentere en ny spiller:

»Og så håber vi, at vi har udvidet repertoiret med en spiller mere, inden træningslejren er omme.«

FCK rejser hjem fra træningslejren i Østrig om en uge, søndag 8. juli.