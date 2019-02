Det var koldt, gråt og spillet var bestemt ikke altid lige kønt.

Sådan kan mandagskampen mellem F.C. København og Vendsyssel FF meget godt beskrives.

Løverne jagtede vigtige point i mesterskabskampen og gæsterne det samme i bundstriden.

Og på det halvskidte græstæppe i Telia Parken endte det 1-1.

1. Med Andreas Bjelland ude med en mindre skade, fik Sotirios Papagiannopoulos chancen fra start. Og ét ord beskriver store dele af hans kamp meget godt - klodset. Først i forhold til det straffespark, han begik i første halvleg på Lucas Jensen, som var helt unødvendigt.

Nu kostede det ikke et mål, men det var en uheldig start på kampen for Papagiannopoulos, der også lavede flere, ja, klodsede frispark på egen banehalvdel.

Han virker bare ikke overbevisende i sit forsvarsspil, og det må give Solbakken en smule hovedpine. Hans timing i indgrebene var også til tider vaklende, og det hjalp ham heller ikke, at han foran sig havde en Carlos Zeca, der bestemt heller ikke var prangende i første halvleg.



2.Hvis Robert Skov ikke slår Ebbe Sands rekord, kan han blandt andet ‘takke’ Michael Tørnes. Vendsyssel-keeperen havde tydeligvis læst på lektien inden kampen i Parken. For Robert Skov skød, skød og skød lidt mere. Både på frispark og udenfor feltet, men lige lidt hjalp det for højrekanten.

Ikke alle forsøg var lige gode, men ved selv de stærke af slagsen stod Michael Tørnes altså i vejen. Og det var et problem for københavnerne, da de fleste chancer i første halvleg blev skabt gennem netop Robert Skov.

Også i anden halvleg holdt Vendsyssel-keeperen niveauet, og han var en del af årsagen til, at jyderne kan rejse hjem med et point.



3. Det er ikke altid den største fordel at spille i overtal.

Det gjorde løverne i hele anden halvleg, og det var da også spil til ét mål de sidste 45 minutter efter en torskedum advarsel til Francisco Santos. Men selvom det i perioder var et rent skydetelt med en afslutningsstatistik der mildest talt var i Ståle Solbakkens troppers favør, formåede hjemmeholdet bestemt ikke at udnytte det godt nok.

Rasmus Falks solotur der resulterede i udligningen var et lyspunkt, men ellers var det alt for sløset og upræcist fra mesterskabsbejlerne.

Med det ene point holder de sig godt nok stadig foran FC Midtjylland, men der skal altså findes noget bedre spil frem inden den hæsblæsende slutspurt.