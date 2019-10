Pludselig tændte Ståle Solbakken op i sig selv.

Spørgsmålet handlede egentlig bare om FC Københavns muligheder i Europa League efter 1-1 og et point i den ukrainske tåge mod Dynamo Kiev. Men FCK-manageren havde noget andet på hjerte, som han skulle af med.

Det handlede om FC Københavns kampprogram.

»Der er noget, der irriterer mig, og det er jeg nødt til at sige nu. Det er længe siden, jeg har taget det op med kampprogrammet. Det irriterer mig kraftigt, når de ved, hvor meget det betyder for dansk fodbold, at vi samler de point. Og så lægger de en pokalkamp en torsdag,« startede Ståle Solbakken ud.

De ukrainske journalister så noget forbavsede ud over, at FC Københavns manager på den måde gik fra 1 til 100 på et par sekunder, men Ståle Solbakken fortsatte sit irritationsudbrud.

Den næste uge byder nemlig på en mandagskamp i Superligaen mod AGF i Aarhus, inden FCK møder FC Nordsjælland i pokalen torsdag på hjemmebane og får Sønderjyske på besøg søndag. Endnu en uge for FC København med midtugekampe. Ligesom for tre uger siden.

»Vi spillede klokken 21 mod Malmø om torsdagen, og så skulle vi møde Brøndby klokken 14. Vil vi det overhovedet? FC Midtjylland vil gerne, og Brøndby vil gerne, og så lægger vi kampene sådan der,« siger Solbakken og kigger frem mod den kommende uge.

»Nu skal vi spille torsdag i stedet for, at den kamp bliver lagt efter jul. Hvorfor? Hvorfor gør vi det? Hvorfor straffer vi os selv? Jeg siger ikke, at vi skal gøre som Apoel, Slavia Prag og Røde Stjerne, der bare aflyser. Men et lille gram fingerspitzgefühl. Bare et lille gram, så vi får en pause.«

»Vi får ikke nogen pause. I må hjælpe os. Og jeg mener, at hvis det havde været Midtjylland eller Brøndby, der havde været med, og vi ikke havde været med, havde jeg sagt det samme. For vi lægger pointene sammen (til den danske koefficient i Europe, red.). Vi vil gerne have flest muligt. Og så sidder de i DBU og kampudvalget og siger: ‘Vi må blive bedre i Europa, og vi må gøre det, og vi må gøre det’,« lyder det fra FCK-manageren.

Han var tydeligt irriteret og klar på at tage den diskussion igen. En diskussion, som han selv tidligere har taget op, og som også har medført, at FC København i starten af denne sæson fik lagt Superliga-kampe inden de europæiske kvalkampe om fredagen og lørdagen.

Men denne gang ville Ståle Solbakken altså bare gerne have, at FC København kunne få udskudt torsdagens pokalkamp mod FC Nordsjælland.

»Hvorfor er det sådan? Hvorfor går vi op i de rangeringer? Det er jo ikke uretfærdigt, hvis vi spillede mod FC Nordsjælland efter jul. Det er bare en pokalkamp. Jeg fatter ingenting af det,« lød det fra Solbakken, inden han blev trukket videre til næste interview.