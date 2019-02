Han er en af Superligaens store profiler, men det er efterhånden længe siden, han har vist sig frem på banen.

For Viktor Fischer har været skadet i en efterhånden stor del af denne sæson.

En spiller, hvis offensive kvaliteter måske kunne have været gode at have mod Vendsyssel FF, men Ståle Solbakken ville efter det skuffende uafgjorte resultat ikke tale om den 24-årige aarhusianer.



»Nu har vi spillet uden ham i fem måneder, så vi kan ikke begynde at tale om Fischer,« sagde Ståle Solbakken efter kampen.

For resultaterne har været der for F.C. København, selvom Viktor Fischer har været ude, forklarede klubbens manager.

»Han blev skadet mod Vendsyssel sidst (slut september, red.), og efter det har vi ti sejre og to uafgjorte, så det er vældigt uretfærdigt over for de spillere, der har en af de længste stimer i FCKs historie, at skrige på ham. Han er et stykke fra topformen,« sagde Ståle Solbakken, der udover Viktor Fischer også har Andreas Bjelland på skadeslisten.

Viktor Fischer har ikke spillet i flere måneder som følge af en skade. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Viktor Fischer har ikke spillet i flere måneder som følge af en skade. Foto: Liselotte Sabroe

De to havde dog ikke ændret slagets gang mandag aften, mente Ståle Solbakken, der fra sidelinjen kunne se sit hold spille 1-1 mod jyderne, hvis defensiv løverne havde yderst svært ved at lirke op.

Dog havde nordmanden godt nyt, når nu snakken alligevel faldt på Viktor Fischer. For han er så langt i genoptræningen, at han skal spille reserveholdskamp mandag.



»Han skal spille 45 minutter i morgen, og så må vi se, hvordan det går, hvordan han spiller, og hvordan kroppen reagerer på banen,« sagde Ståle Solbakken, der dog ikke lagde skjul på, at han ikke var tilfreds med dagens præstation fra FCK-mandskabet.

Mens Viktor Fischer er på vej tilbage fra sin skade, kunne Ståle Solbakken efter mandagens kamp skrive et nyt navn på listen over profiler, han må undvære. For efter første halvleg måtte Nicolai Boilesen lade sig udskifte med en fiberskade, og Ståle Solbakken fortalte efter kampen, at han ikke regner med at se ham i kamp igen før slutspillet.