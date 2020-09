De var længe i omklædningsrummet i pausen.

Forståeligt nok, for FC København-manager Ståle Solbakken har nok ledt efter 11 kontrakter, som han kunne rive midt over lige der på den anden side af langsidetribunen i Odense.

FC København var bagud 3-0 til OB, og det kunne have været værre. Derfor var det da også en sur, Ståle Solbakken i pausen. Eller, nej...

»Jeg var ikke sur. Jeg var 'maniac'-rasende,« siger Ståle Solbakken efter 3-2-nederlaget til OB.

Nyindkøbte Kamil Wilczek scorede de to mål, der gjorde, at det på papiret ikke blev den syngende lussing, som første halvleg ellers i den grad var. FC København skiftede Jens Stage, Mohamed Daramy og Guillermo Varela ud i pausen.

»Jeg kunne have taget næsten alle ud i pausen. Vi overvejede at skifte fem mand ud. Det var helt, helt, helt uacceptabelt.«

Er dit hold sat rigtigt sammen?

»Det hold, som startede i dag, bestod af 9 af de 11, der startede mod United. Så det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvad vi vil. Tror du, at du går ud på banen og møder et hold, som spiller årets kamp, og forstår du, hvad der venter? Du må gøre dig klar oppe i hovedet, hvad der venter. Jeg kan hjælpe dem på vej. Jeg kan tvinge hesten ned til vandet, men jeg kan ikke køre hovedet ned i vandet og bede den drikke lidt af visdommens kilde,« siger Ståle Solbakken,

Han havde slet ikke lyst til at kigge på de største guldkonkurrenter, som også tabte deres første kamp i sæsonen.

»Vi kan ikke konkurrere med FC Midtjylland, hvis vi spiller sådan der. Det har ikke noget med Midtjylland at gøre – de er ligegyldige. Hvis vi spiller sådan der, får vi 10 hold foran os,« siger Solbakken.

Solbakken har stadig flere uger til at handle lidt – både den ene og den anden vej. Og der er ingen tvivl om, at Ståle Solbakken lige nu leder efter i hvert fald en enkelt forstærkning. Men det er ikke, fordi han leder efter den ene troldmand, der kan fjerne de rystende perioder af lavt niveau, som FCK-holdet har vist glimt af gennem et års tid nu.

»En mand kan ikke gå ind og rette det, der skete på banen i dag. For mig er det et ledelsesansvar ude på banen. De kommer tilbage i anden halvleg og fighter for det, men det i første halvleg er noget af det mest skræmmende, jeg har set.«