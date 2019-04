FC København cruiser mod guldet, har brandvarme offensive profiler og fået skrevet under med stortalentet Mohamed Daramy. Men ikke alt er fryd og gammen i klubben.

Det unge backtalent Mads Roerslev blev i vinter sendt på leje i Vendsyssel for at gøre sig klar til en rolle som backup for Guillermo Varela på højre back, når Peter Ankersen til sommer efter planen sælges.

Det har dog langt fra været en stor succes.

Har Carlo Holse og Mads Roerslev stadig en fremtid i FCK?

»Det har vi ikke tænkt så meget på. Roerslev må jo først spille sig på Vendsyssels hold. Han har ikke spillet mange kampe. Det har været en fiasko-lejeaftale efter det, der er sket der. Vi må se på det. Carlo har gjort det fint, og han er i udgangspunktet hos os efter ferien. Det er det, der er missionen.«

Du siger fiasko-lån med Roerslev. Er de løbet fra en aftale?

»Nej, træneren skal jo spille med dem, han mener, er bedst. Men han havde jo tilbud fra tre-fire andre, og så er det jo dumt at tage til en klub, som ikke vil bruge dig. Men det kan vi ikke styre.«

»Det kan være, at det var en hævnaktion fra Glen Riddersholm, for det var jo ham, der var sportschef, da vi lavede aftalen,« siger Solbakken og understreger med et stort grin, at den sidste sætning var en joke.

Mads Roerslev har i Vendsyssel fået to kampe fra start og to som indskifter. Så har Carlo Holses aftale med Esbjerg været noget mere succesfuld. Den 19-årige offensivspiller er gået direkte ind i startopstillingen og har scoret tre mål i sine 11 kampe.

Derfor er han også tiltænkt en rolle i FCK efter sommerpausen.

Det samme gælder Robert Mudrazija, men den 20 millioner kroner dyre midtbanemands skifte har indtil videre ikke været en succes. Det skyldes mange skader.

Går det efter planen med Mudrazija?

»Nej, det gør det ikke, for han slider med et knæ, og det er mest sandsynligt, at han skal have foretaget et indgreb i knæet inden for en uge. Han får ikke trænet kontinuerligt. Det er ikke gået efter planen overhovedet. Vi har ikke været i nærheden af at få det ud af det med ham, som vi ville. Nu tyder alt på, at der kommer en operation i den her uge, så han kan starte på en frisk i den nye opstart. Vi byttede jo ham med Jan Gregus, da vi fik en kæmpepris for Jan. Det blev vi sat lidt skakmat af,« siger Ståle Solbakken.