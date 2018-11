»Jeg tror ikke, at vi har et helt andet budget, end de har. Fodbold-Danmark er jo ikke større end, at vi ved, hvad en del af Brøndby-spillerne har fået tilbudt, og hvad de tjener.«

Sådan siger Ståle Solbakken, inden han og FC København skal en tur på den københavnske vestegn og krydse klinger med ærkerivalerne for anden gang i sæsonen.

Det er en reaktion på det, som Alexander Zorniger sagde i en snak med AGF-træner David Nielsen i Eurosports sæsondokumentar om AGF.

Her sagde Brøndby-træneren, at ‘vi må også bare acceptere, at FCK har et helt andet budget’, da de to talte om Brøndbys nuværende situation.

Jeg synes, at der er pres på i hver kamp for os. Og det er der også for Brøndby. Der er meget større pres i begge de to klubber, end der er for FC Midtjylland. Ståle Solbakken

Den udlægning køber Ståle Solbakken dog ikke 100 procent.

»Sådan er den her verden jo med de forskellige agentvirksomheder, hvor du bliver sat op mod hinanden. Både Brøndby og FC Midtjylland kan kæmpe med os om enkelte spillere nu. Det ved vi. Vi har fortsat lidt højere budget end de to, men det kan være to skader og et fejlkøb, der gør, at det er udlignet,« siger Ståle Solbakken.

Men han anerkender, at penge er vigtige at have i fodboldens verden.

»Vi lægger ikke skjul på, at penge er en vigtig faktor, når du skal sammensætte en trup. Men hvis det kun handlede om penge, havde vi ikke fået en eneste europæisk sejr. Det er det, der er fascinationen. Men lige i forhold til Brøndby og FC Midtjylland, er ‘penge-kortet’ måske ikke så aktuelt at spille længere.«

Ståle Solbakken taler med Brøndbys anfører, Johan Larsson, mens Alexander Zorniger går forbi 19. februar 2017. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ståle Solbakken taler med Brøndbys anfører, Johan Larsson, mens Alexander Zorniger går forbi 19. februar 2017. Foto: Liselotte Sabroe

Situationerne er byttet om for Ståle Solbakken og Alexander Zorniger inden sæsonens andet derby.

I denne sæson kæmper FCK-manageren mod FC Midtjylland om guldet, mens Brøndby-træneren kæmper for at få sat nye spillere ordentligt ind i konceptet. I sidste sæson var det lige omvendt.

Hvem er presset størst på?

»Jeg synes, at der er pres på i hver kamp for os. Og det er der også for Brøndby. Der er meget større pres i begge de to klubber, end der er for FC Midtjylland. Begge klubber er meget større. Der er meget mere fokus. Der er mange flere følelser i mange flere mennesker. Om FC Midtjylland taber eller vinder, bliver det aldrig det samme,« siger Ståle Solbakken.