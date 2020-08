Pione Sisto var FC København-spiller. Det troede alle i den københavnske klub – og især manager Ståle Solbakken.

Derfor havde han fået bestilt et fly til den 25-årige Celta Vigo-spiller og indlogeret ham på FCK-ejer Lars Seiers stamhotel D'Angleterre. De sidste samtaler foregik mellem FCK-manageren og Pione Sistos agent og bror, Angelo Sisto, i Parken til relativt sent natten til onsdag.

Der blev ifølge B.T.s oplysninger aftalt et lægetjek tidligt onsdag morgen. Men det blev aflyst af Sisto-lejren, hvor man pludselig var blevet usikre. Derfra begyndte en ellers sikker FC København-handel at gå skævt.

»Vi bestemte os for at gøre det, og så synes jeg, at vi arbejdede vældigt hurtigt. Alt gik egentlig okay. Jeg tror, at ingen, som forhandler med os, er overraskede over, hvad vi kan tilbyde, og hvad vi ikke kan tilbyde. Vi havde heller ikke sat drengen på et fly, hvis vi ikke havde været tæt på,« siger Ståle Solbakken.

Foto: Salvador Sas Vis mere Foto: Salvador Sas

Skulle det også gå hurtigt, fordi I vidste, at det var en speciel case?

»Nej, det vil jeg ikke sige. Når vi først bestemte os, prøver vi at gøre alt. Det, som vi skrev i vores lille pressemeddelelse, er egentlig alt. Vi havde lyst til spilleren, og vi gjorde, hvad vi kunne. Men det var ikke godt nok.«

Mens Ståle Solbakken tirsdag aften var stensikker på, at Pione Sisto ville blive FC København-spiller dagen efter, begyndte handlen at skride, da lægetjekket blev aflyst.

Sisto-lejren ville ifølge B.T.s oplysninger genforhandle den løn, som man ellers var blevet enige om, og de fortalte Ståle Solbakken, at FC Midtjylland havde forhøjet deres bud, så det pludselig ikke bare matchede FC Københavns, men faktisk overgik det.

Foto: WOLFGANG RATTAY Vis mere Foto: WOLFGANG RATTAY

Den presbold lykkedes for Sisto-lejren i kølvandet på det aflyste lægetjek onsdag morgen. Den københavnske lønpakke blev løftet, så Pione Sisto ikke bare ville ende i top-fem i lønhierarkiet, men helt oppe i top-tre efter anfører Zeca og viceanfører Andreas Bjelland – fordelt over en femårig kontrakt.

Men selv efter et lønhop i sidste minut kunne FC København ikke få det svar, man ønskede. Sisto-lejren meddelte, at det pegede mod FC Midtjylland i den direkte transferduel, og at de skulle bruge tænketid, før man kunne give et endeligt svar.

Var det jeres indtryk, at han fik kolde fødder?

»Jeg ved det ikke. Vi gjorde, hvad vi kunne. Da vi ikke kunne gøre mere, blev det sådan.«

Hvad tænker du om FC Midtjyllands rolle i det her?

»Det har jeg ikke så mange tanker om. De er jo interesseret i spilleren. Det er der ikke tvivl om. Men hvad de har tilbudt, er helt uinteressant for os. Vi har vores rammer. Jeg har altid sagt, at vi har det største budget, men det er ikke himmelvidt større end de andres, som alle tror. Og så er det sådan, at vi altid kan blive udkonkurreret på nogle spillere. Det er vi blevet før, og det kan komme til at ske igen,« siger Ståle Solbakken.

Om Pione Sisto nu ender i FC Midtjylland, ved kun Sisto-lejren og FC Midtjylland. Men én ting er helt sikker.

Er der nogen mulighed for, at det vender, og at Sisto ender i FCK alligevel?

»Nej,« lyder det helt kort og meget bestemt fra Ståle Solbakken.