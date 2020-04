FC Københavns fans drømmer om en genforening, og hovedpersonen selv har også mere end antydet, at det kommer til at ske.

Men det bliver næppe denne sommer, at Mathias 'Zanka' Jørgensen vender retur til den danske hovedstad og trækker den hvide trøje over hovedet igen.

»Lige nu ser jeg det ikke som sandsynligt. Jeg har i hvert fald ikke fået nogen hints i de samtaler eller sms-korrespondancer, som vi har haft det sidste halve år om, at det er et alternativ,« siger FCK-manager Ståle Solbakken.

Mathias 'Zanka' Jørgensen skiftede for anden gang væk fra FC København i sommeren 2017, da Huddersfield og Premier League ventede.

Siden er han skiftet til Fenerbahce og er nu lejet ud til Fortuna Düsseldorf, men den lejeaftale veksles næppe til en permanent kontrakt.

Og det har fået FCK-fansene til at drømme. Det er da heller ikke et urealistisk scenario, at 'Zanka' vender tilbage til FC København, men med en stor kontrakt i Fenerbahce og to år tilbage i Tyrkiet skal mange ender mødes.

»Jeg tror ikke, det er en mulighed, for så må 'Zanka' virkelig ønske at komme hjem, og så skal han tage en kæmpe lønnedgang. Han skal også ud af en kontrakt, og så kan vi se på det,« siger Ståle Solbakken.

Han og Mathias 'Zanka' Jørgensen har med andre ord stadig et godt forhold, og det lyder da også til, at FC København står klar, når den danske landsholdsforsvarer beslutter sig for, at han skal hjem igen.

»Det er op til 'Zanka' selv. Jeg regner med, at han giver mig et hint, hvis det er, for så skal jeg nok gøre noget klar, så det kan ske,« siger Solbakken, som dog ikke nødvendigvis venter på en fri transfer.

»Jeg ved ikke, om han skal ud af en kontrakt, før det kan lade sig gøre. Men vi skal kigge på, hvad der vil være muligt transferpris-mæssigt og lønmæssigt. Lønmæssigt er det to forskellige verdener, hvor han er nu, og hvad vi kan tilbyde.«

Mathias 'Zanka' Jørgensens mulige retur samt FC Københavns nye risikovillighed på transfermarkedet er bare to af de emner, som B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' vender i denne uge.

