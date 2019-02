Så føjes der et nyt kapitel til ordkrigen mellem FC København og FC Midtjylland.

Denne gang er det FCK-træner Ståle Solbakken, der er blevet spurgt ind til konkurrenterne på vestsiden af Storebælt.

Mandag havde Politiken et interview med FC Midtjyllands bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen, der sagde, at FCK var bange for FCM.

Bestyrelsesformanden var dog ikke sen til at rose konkurrenten, og på samme måde taler Ståle Solbakken om FCM. Rosende - og spydig.

»Jeg har stor respekt for FC Midtjylland og deres resultater. Men vi tænker forskelligt. Vi bruger tid på andre ting, end de gør. Og deres facon er så langt fra vores.

»Hvis de tror, at vi bruger meget tid på dem, fordi vi har nævnt dem i et par sætninger… Jeg er fuldstændig ligeglad med dem. Alt, hvad de gør og siger, oser af mindreværdskomplekser. Ikke direkte i forhold til os, også i forhold til andre klubber,« siger Ståle Solbakken i fredagens udgave af Tipsbladet.

I Politiken-interviewet nævner Rasmus Ankersen blandt andet, at FC Midtjylland er kommet så meget på hjernen hos Ståle Solbakken og resten af FC København, at de taler om dem, hver gang de holder pressemøde ved europæiske kampe.

Midtjylland har i år ikke været med i noget europæisk gruppespil, og det overbeviser også Ståle Solbakken om, hvordan de to hold står til hinanden.

»Hvis Midtjylland havde spillet i Europa i efteråret, så tror jeg, at ligaen havde været afgjort allerede. Så havde de tabt mange, mange point.«

»Men de er lige så gode som vi til at spille mod de danske hold. De har et fantastisk koncept på dansk grund. De behøver ikke aflevere en bold til hinanden, så længe de får 25 indkast i en kamp. Når de har den fysik, er de stærke. Konceptet er enkelt, men meget effektivt,« siger Ståle Solbakken til Tipsbladet.

I den kommende runde skal FC København søndag en tur til Randers, mens FC Midtjylland mandag møder AaB i Herning.

Efter 21 runder fører FC København Superligaen med 50 point, mens FC Midtjylland har 47 point.