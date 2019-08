Det kunne være blevet sommerens mest saftige handel.

Nicklas Bendtner hjem til København og ikke mindst til FC København. Klubben, som han aldrig har lagt skjul på, at han holder af og med.

Og de seneste dage har rygterne så svirret på gangene i klubben - og er sivet ud under dørene på Jens Jessensvej.

Nu ville det ske. Nicklas Bendtner kommer, hvis Europa League bliver en realitet. Og det blev det for FC København torsdag aften i Riga. Men Bendtner? Han ser ikke ud til at få lov til at slutte, hvor det hele begyndte.

Vi vejede jo hans situation. Det er ikke sådan, at vi ikke har tænkt på det. Ståle Solbakken om Bendtner

Det har Ståle Solbakken flere gange afvist i løbet af sommeren, men nu fortæller FCK-manageren for første gang, at han har været i dialog med Nicklas Bendtner om muligheden.

»Han er en ven af huset, så vi har snakket sammen. Men han er ikke den type, som vi mangler nu. Santos er spidsangriber. N’Doye er spidsangriber. Pieros er spidsangriber. Så vi mangler mere en, som kan ligge bag dem. Som kan være lidt som Jonas (Wind, red.),« siger Ståle Solbakken.

Har du overvejet Bendtner i løbet af det her vindue?

»Vi vejede jo hans situation. Det er ikke sådan, at vi ikke har tænkt på det. Jeg synes, at han er en god spiller. Men det er ikke på spidsangriber-pladsen, at vi har det største problem.«

Niclas Bendtner træner med FCK på K.B.s baner på Frederiksberg Foto: Lars Rievers Vis mere Niclas Bendtner træner med FCK på K.B.s baner på Frederiksberg Foto: Lars Rievers

Er han selv kommet til dig og har tilbudt sig?

»Vi har snakket sammen stille og roligt, men ikke så konkret,« lyder det fra Ståle Solbakken.

FC København spillede sig i Europa League med den samlede sejr over Riga FC. Med det spillede københavnerne sig også til yderligere seks kampe oven i et i forvejen presset efterår.

Med 22 markspillere, hvoraf Peter Ankersen sidder på affyringsrampen, og i hvert fald Jonas Wind og Nicolai Boilesens efterår er helt slut, er der ikke plads til mange udskiftninger for Ståle Solbakken.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

»Hvis vi ikke gik i gruppespillet, havde vi måske en spiller eller to for meget. Men når vi går ind i gruppespillet nu, er vi måske en spiller eller to for lidt,« siger Ståle Solbakken, der igen understreger, at budgettet er ved at være brugt i et travlt transfervindue.

Derfor skal han og teknisk direktør Johan Lange finde den magiske balance mellem kvalitet og pris.

»De skal være gode nok. Og vi har ikke kassen til at 'splashe',« siger Ståle Solbakken.

FC København har indtil mandag, når det slår midnat, hvis man skal have tilføjet flere spillere til truppen.

Foto: FREDRIK HAGEN Vis mere Foto: FREDRIK HAGEN

Får du travlt?

»Det har vi altid. Men vi får se. Som det ser ud lige nu, kommer der ikke nogen. Så må der åbne sig noget. Der er mange af mine spillere, som stadig har lidt at gå på. Ham, der står ved siden af mig (Viktor Fischer, red.) har lidt at gå på. Rasmus Falk har også,« siger Ståle Solbakken.

Fredag finder han og resten af FC københavn ud af, hvor hårdt et efterår det bliver, når der trækkes lod til Europa League-grupperne klokken 13.00. Det kan du følge live her hos B.T.

Og mandag ved midnat lukker det danske transfervindue altså. Så er spørgsmålet bare, om FC københavn finder den rette mand til den rette pris inden da.