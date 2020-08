Det hører til sjædenhederne, at to nordmænd brager sammen i en Europa League-kvartfinale.

Men det er ikke desto mindre virkeligheden, når FC København og Manchester United mødes mandag aften.

På trænerbænken sidder nemlig henholdsvis Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjær, der tilmed er gode venner og landsholdskammerater fra 1990'erne. Derfor er det - udover at være en stort øjeblik for norsk fodbold - også en særlig oplevelse for de to trænere.

Ståle Solbakken har endda sat et aftryk på Ole Gunnar Solskjærs trænerkarriere. Det skete tilbage i 2011, da Solskjær var træner i Molde og i gang med at tage sin Pro Licens-træneruddannelse hos Uefa - i den forbinderlse var han på en studietur i FC København og var med bag kulisserne, da københavnerne skulle 1/8-finale i Champions League mod mægtige Chelsea.

Ole Gunnar Solskjær var med på træningsbanen i Parken forud for braget mod Chelsea. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Ole Gunnar Solskjær var med på træningsbanen i Parken forud for braget mod Chelsea. Foto: Bax Lindhardt

Der var tale om et visit over nogle få dage, men Ole Gunnar Solskjær udtalte i den forbindelse, at han lærte meget af Ståle Solbakken i forhold til de små detaljer og forberedelse til kampe. Og i dag husker Ståle Solbakken, at hele situationen kom som en stor overraskelse for en norsk journalist.

»Jeg husker, at kære, gode og nu afdøde Knut Nesbø var NRK's udsendte. Han skulle egentlig lave en reportage om med og FCK, og pludselig ser han Ole Gunnar komme i FCK-tøj. Jeg husker ikke, hvad vi snakkede om, men jeg husker Nesbøs eminente, morsomme ansigtsudtryk, da Solskjær kom med FCK-huen,« siger Solbakken til VG, efter han i torsdags landede i lufthavnen i Oslo.

FC København-træneren tillader sig også at sige, at et gammelt citat, han selv gav om, at norske trænere i udlandet bliver 'set på som skiløbere', nu definitivt er dødt.

»Det er først og fremmest Ole Gunnars fortjeneste. Han står i spidsen for en af verdens største klubber, så nu må den kliché være forbi,« siger Ståle Solbakken til VG.

FC Københavns kvsartfinale mod Manchester United spilles i Köln, hvor Ståle Solbakken tidligere har været træner. De to hold spiller på mandag klokken 21.00, og den kamp kan du følge tæt her på bt.dk.