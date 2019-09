Nu får Nicklas Bendtner en plads i FC Københavns startopstilling.

»Han har trænet fint og haft nogle indhop i Hobro og mod FC Midtjylland, så nu har vi valgt at spille med ham fra start, så han kan få flere kampminutter i benene,« siger manager Ståle Solbakken.

Det sker onsdag, hvor Hillerød er modstanderen i pokalturneringen.

Her kan der også blive et gensyn med en anden angriber.

Ståle Solbakken meddeler således, at Dame N'Doye kan stå foran et comeback efter sin skadepause.

»Han har trænet mere og mere med på det seneste og gør gode fremskridt. Hvis der ikke kommer en reaktion efter træningen i dag, og han føler sig klar til det, så er planen, at han skal ind og spille en halv times tid i Hillerød,« siger Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

Til kampen mod 2. divisionsklubben vil FCK-holdet ikke stille op i stærkeste opstilling - som i søndags mod FC Midtjylland.

Men rokaderne kommer til at ske med måde.

»Vi kommer til at rotere lidt på holdet, men vi har ikke så mange spillere at rotere imellem, så det bliver ikke revolutioner. Samtidig er vi inde i en periode, hvor det er vigtigt for os at arbejde på relationerne i holdet, og derfor har vi ikke plads til at skifte for meget, og vi kommer ikke til at starte med 7 U19-spillere,« siger Ståle Solbakken.