Ståle Solbakken så magtesløs ud, som han stod der uden den store skelen til sikkerhedsafstande i disse corona-tider og lod sin dom falde over sit hold.

Et hold, der lige havde tabt til Horsens 1-0 hjemme i Telia Parken og på det groveste havde vist et bundniveau, som næsten ikke hørte Superligaen til. Og FC København-manageren var også både magtesløs og muligvis også lidt rystet over de 90 minutter, han havde set fra tribunen.

»Jeg kan ikke sige andet end, at det var en af de mest energiforladte og kraftløse præstationer, jeg har set i min FCK-tid - og det gælder begge mine perioder. Det var helt, helt forfærdeligt og grusomt at se på,« sagde Ståle Solbakken.

Nordmanden havde raget en karantæne - dem, man får af røde kort - til sig i pokalnederlaget til AaB i midtugen, og derfor vandrede han rundt på corona-tomme Nedre C, hvorfra han så sine 11 udvalgte spille en kamp, der fremover kan købes på VHS som koncentreret sovemedicin.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

»Jeg har set bedre kampe. Det var helt forfærdeligt. Det er det værste, jeg har prøvet i min FCK-tid. Jeg var magtesløst, og det er det værste, jeg har været med til,« sagde Solbakken, der ikke måtte være i kontakt med sit hold undervejs i kampen.

»Det var helt forfærdeligt at stå der. Jeg må jo ikke sige noget, men der var lige to gange, hvor jeg ikke kunne styre mig. Jeg gjorde alt for ikke at gøre noget forkert i dag. Jeg sad ikke med nogen andre, så der ikke skulle være noget mistænkeligt. Men jeg indrømmer, at der to gange kom et eller andet helt uforståeligt ud af min mund, for jeg kvalte ordene på vej ud.«

Hele FC København-holdet fik sig en tur af chefen for det hele. Men Solbakken var især skuffet over sine normale sheriffer på banen.

»Der var ingen, der formåede at give noget til sidekammeraten, når de prøvede. Selv de, der skal være en slags forbilleder - som for eksempel Zeca. Han var jo helt under niveau og snubler rundt og virker helt kraftløs. Det er første gang, jeg har set det i min FCK-tid.«

Havde I ikke haft Celtic-sejren, havde det været en rigtig dårlig start på foråret. Er den Celtic-kamp nok til at gøre det godkendt?

»Nej, det kan vi ikke sige. Vi har spillet fire Superliga-kampe, og af dem har vi spillet en okay, en god og to dårlige. Længere er den ikke.«

Får det konsekvenser for spillerne?

»Det er svært at lade det få konsekvenser for et helt hold. Men jeg havde en idé om, hvordan holdet skulle se ud på torsdag. Sådan bliver det ikke nu,« siger Solbakken og uddyber.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

»Jeg kigger på sammensætningen. Først må vi se på fysikken, som skal være på plads. Og så må vi se lidt på, hvad der er modstanderens største styrker og svagheder.«

Med to nederlag i bagagen rejser FC København altså til Istanbul for at møde Basaksehir i Europa League-ottendedelsfinalen på torsdag.

»Det er den værste forberedelse, du kan få med så dårlig en præstation. Vi må jo tænke os meget grundigt om, om vi overhovedet skal træne, eller hvor meget vi skal være i bevægelse. Du kan lægge hvilken som helst taktik, men hvis du ikke orker noget, kan du ikke gøre noget,« siger Solbakken og fortsætter.

»Og så må vi løfte spillerne. Jeg skal løfte mig selv og trænerteamet. Det er også et hårdt ramt trænerteam. Vi har en stor stolthed, og det, som vi præsterer i dag, er noget af det værste, alle har været med til, tror jeg.«