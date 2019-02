Ståle Solbakken er i gang med det, han har prøvet før i F.C. København. At rejse holdet efter en sløj sæson.

Skruer vi tiden tilbage til foråret sidste år, var billedet nemlig et helt andet på Frederiksberg. Her jagtede løverne i højere grad tredjepladsen frem for mesterskabet, men meget har ændret sig.

»Vi har helt klart udviklet os mest i det offensive spil. Det tror jeg også, spillerne kan mærke. Vi har spillet uden Viktor (Fischer, red.) i flere måneder, og alligevel ser og føler spillerne, at vi kan åbne modstanderne med vores bevægelighed og pasningsspil. Vi har lagt på i det offensive og lagt en stabilitet over defensiven. Det bedste er måske, at der er flere end de ti, der kan spille. Spillerne, der ligger bag de 11 (startere, red.), har gjort det godt,« siger Ståle Solbakken til B.T.

Mens det går fremad i F.C. København, står ærkerivalerne fra Brøndby i en anden situation. Faktisk mere eller mindre den, som løverne var i sidste sæson.

I sommer vinkede de blå-gule profiler farvel til tre profiler, holdet skulle bygges op igen, men det har været svært. Mandag resulterede de manglende sportslige resultater så i en fyreseddel til Alexander Zorniger.

På Frederiksberg har Ståle Solbakken selv flere gange stået med et hold, der skulle bygges op igen. Og nu til dags kan det være noget af en opgave.

»Det er sværere end før, for spillerne har måske kortere tid i gruppen. Der er kortere mellem, at spillere kommer og går. Det går hurtigere end før. Samtidig... Det er altid svært at erstatte de bedste profiler. Det har Brøndby haft svært ved, det havde vi det svært med sidste år. Men for os handler det ligeså meget om, at de andre profiler var skadede. De nye fik alt for stort ansvar,« siger Ståle Solbakken.

Før sidste sæson sagde F.C. København farvel til Thomas Delaney i vinterpausen. I sommeren 2017 blev Mathias 'Zanka' Jørgensen og Andreas Cornelius solgt. Og sæsonen var ikke ret gammel, før Federico Santander blev skadet, og han var ikke den eneste i en sæson, der står i stærk kontrast til den, F.C. København har gang i nu.

Tre tidligere FCK-profiler: Ludwig Augustinsson (tv.) skiftede klub i sommeren 2017, Thomas Delaney (i midten) skiftede officielt i vinteren 2017 og Mathias 'Zanka' Jørgensen (th.) blev solgt i sommeren 2017. Foto: Liselotte Sabroe

»Den sæson (sidste år, red.) var meget speciel. Ikke så meget med spillerne vi solgte, men Erik Johansson blev langtidsskadet. Peter Ankersen brækkede anklen, Rasmus Falk brækkede noget i foden, Robin (Olsen, red.) slog skulderen. Vi havde mange langtidsskader. Hele holdet var væk, og så blev det et meget hårdt kampprogram. En typisk uge for os var, at vi spillede godt om søndagen, okay i Europa om torsdagen og helt skidt søndagen efter. Sådan gik det. Både Brøndby og FC Midtjylland var rigtig gode, og så kom vi langt bagud. Vi gjorde det fornuftigt i Europa og gik videre fra gruppen, men vi havde det rigtig, rigtig svært,« siger Ståle Solbakken.

Han forklarer, at udfordringen ved en skadet spiller ikke kun er skaden i sig selv.

»En ting er, at du er ude og kommer tilbage. Men du skal også lige bruge to til tre måneder på at komme i gang igen. Det er ikke kun selve skaden,« siger Ståle Solbakken om den svære sidste sæson.

Men adspurgt om han som træner på noget tidspunkt følte sig presset, kommer svaret prompte.

»Nej, overhovedet ikke.«

Det er med hans egne ord det femte hold, han bygger op i den danske hovedstad. Og han tænkte heller ikke så meget over noget som tillid fra klubben, eller om den manglede fra klubbens fans.

»Det følte jeg ikke. Det skal være sådan i en klub som FCK, at det skal storme lidt indimellem. Men jeg følte mig slet ikke urolig,« siger Ståle Solbakken.

Måske fordi han har vist det før i F.C. København. At han kan genopbygge og skabe tophold og resultater.

»Det er nogle af os, der har arbejdet hårdt og i lang tid for at skabe den kultur, der er, og har bygget fundamentet,« siger nordmanden, der sidste forår fik Robert Skov og Viktor Fischer med på sit hold. Noget, der gav ny energi og en tro på, at pointene for alvor ville begynde at komme.

»Vi var meget optimistiske, da vi gik på sommerferie. Så blev Santander solgt, Pieros blev fejlopereret, og Jonas (Wind, red.) fik en langtidsskade, så der var vi på skideren,« siger Ståle Solbakken med et smil.

»Men det fik vi rettet op på med N’Doye,« fortsætter nordmanden, der hentede angriberen, uden at vide hvad han fik. Da klubben gik ind til denne sæson med flere skader på holdkortet, trængte nerverne sig på, indrømmer manageren.

»Ja. Det var hårdt. Vi satte os på flyet til Østrig på træningslejr, og der havde vi ingen angribere i truppen, for Santander var solgt, Jonas var ude, og Pieros var også ude i to-tre måneder. Viktor var til VM, så der hentede vi N’Doye og Kenan midt i træningslejren, men det var lidt bøvlet. Det så ikke godt ud.«

Dame N'Doye - her i 2010 - skiftede til FCK i sommeren 2018 for anden gang i karrieren. Han var i klubben første gang fra 2009 til 2012. Foto: Claus Bech

Mens Kenan Kodro aldrig for alvor brød igennem, gjorde Dame N’Doye og Viktor Fischer det modsatte. Og selvom sidstnævnte har været ude i nogle måneder med en skade, har klubben gjort det godt. Ståle Solbakken har også det meste af tiden kunnet kigge på et holdkort, hvor han meget af tiden frit har kunnet vælge og vrage.

Dette står i stærk kontrast til forrige sæson. Nordmanden ser dog også nogle fordele ved, at flere unge spillere pludselig fik et ansvar på skuldrene, de egentlig ikke skulle have haft.



»Det var godt for Denis Vavro. Han havde ikke været så god i år, hvis han ikke havde fået alle de kampe. Det var måske lidt det samme, der skete med Zanka i 2008/2009, hvor vi også kæmpede med det. Der spillede han hele tiden, og det gjorde, at han blev rigtig god. For spillerudviklingen er det godt ind imellem,« siger Ståle Solbakken.

Han roser sin 22-årige slovakiske forsvarsspiller, som sidste sæson var genstand for meget kritik, da han spillede sammen med Michael Lüftner i midterforsvaret.

Det har dog ændret sig nu for Denis Vavro, som Solbakken kalder et ‘fysisk monster med stor mental styrke’.

Denis Vavro er en af de spillere, der har udviklet sig i klubben. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg så ham til træning hver dag. Alt fra sidste sæson var ikke skidt, men han spillede lidt som holdet. En god, en middel, en dårlig kamp. Vi havde Zanka og Erik året før, der kendte hinanden ud og ind, og så skulle Erik være den nye lærer. Så blev han skadet, og så blev det to unge gutter, der hverken kendte systemet eller de andre. Det var svært at spille dem sammen,« siger Ståle Solbakken.

Han har nu fået opbygget et mandskab, der nu igen har spillet sig i førerpositionen. Men hvilket hold har egentlig været det sværeste for Ståle Solbakken at genopbygge? Efter lidt betænkningstid lyder svaret, at det er det nuværende.

»Det må næsten være det sidste her, der har været det sværeste, fordi vi fik alle de skader og brugte så mange unge spillere. De spillere fik et stort ansvar. Nogle kan knække nakken på det,« siger Ståle Solbakken med en alvorlig mine.

Det har handlet om at finde en balancegang samtidig med, at han bare ikke havde mange disponible spillere til at bygge holdet op omkring. Men på nogle punkter har det også båret frugt.

Robert Skov har gang i en stor sæson og er lige nu øverst på topscorerlisten. Foto: Anders Kjærbye

»Det får vi betalt tilbage på nu. Robert (Skov, red.) er et eksempel. Han spillede ikke et super halvår i foråret, men han spillede hele tiden. Det får vi tilbage nu,« siger Ståle Solbakken om sin topscorer, der ikke har høstet andet end roser i denne sæson.

Og tilbage er F.C. København også. I toppen af Superliga-tabellen, hvor klubben også selv vil være, i et tæt parløb med FC Midtjylland om det danske mesterskab. En duel, der kommer til at trække ud til det sidste, spår Solbakken.

»Det bliver et parløb hele vejen. FC Midtjylland er rigtigt stabile, og det er vi også,« siger FCK-manageren, der er mere end klar på at prøve at hente endnu et mesterskab til klubben.

Noget, han har gjort syv gange før.