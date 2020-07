Der tikkede en sms ind på Ståle Solbakkens telefon i slutningen af ugen.

Den var fra Ole Gunnar Solskjær – manager i Manchester United og god bekendt af FC Københavns chef. Men efter en nullert i Telia Parken i derbyet mod Brøndby var det ikke en mulig Europa League-kvartfinale mod Manchester United, der fyldte hos Solbakken.

»Han har skrevet til mig, for han tror, at vi også fører 5-0, ligesom hans hold gør. Så han må lige tjekke resultatet fra den første kamp,« siger FCK-manageren og lægger låg på den snak:

»Det er det, jeg bruger mindst tid på. Vi skal antageligvis gennem tre terror-kampe før det.«

Og det er lige præcis, hvad FC København skal. For efter fem kampe uden en eneste sejr for københavnerne er AGF nu helt oppe at snuse til den andenplads, der ikke bare giver en Europa-billet, men som også betyder længere sommerferie.

»Vi er inde i kraftig modgang. Det er ikke sjovt. Vi har en kæmpe opgave for spillerne – både mentalt og fysisk. Jeg tror, at spillerne føler, at de har gjort meget rigtigt i de seneste tre kampe.«

»Måske ikke så meget i dag som i de to foregående. Men de er blevet dårligt betalt. Jeg sagde til spillerne efter kampen i Herning, at de var nødt til at leve og stå imod det.«

FC København er inde i kraftig modgang. Ja, det er måske endda en underdrivelse. Fem kampe uden sejr er voldsomt for de detroniserede danmarksmestre. Og også for Solbakken.

»Det er uvant. Jeg er nok en af dem, der lever okay med det. Sådan er livet. Vi kan ikke grave os ned eller have ondt af os selv. Alt er i vores egne hænder, og vinder vi den næste kamp, er der stor sandsynlighed for, at vi bliver nummer to,« siger FCK-manageren.

Søndag møder FC København nemlig AGF i det, der ligner en direkte duel om sølvet. For FCK-bossen er det ikke overraskende. Han har kigget sig over skulderen længere, end han har kigget frem mod guldet.

»Det har jeg gjort i hele foråret. Det har ligget i kortene længe, at det her kunne blive svært, hvis vi tabte i Aarhus,« siger Solbakken og understreger, hvor vigtig en andenplads er i denne sæson.

»Det betyder rigtig meget at blive nummer to. Det betyder ekstremt i forhold til alt – også hvad vi skal gøre efter sæsonen.«