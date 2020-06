Han endte med at bo alene i noget længere tid, end det var planen.

I omkring seks år pendlede Ståle Solbakken mellem jobbet i København og familien i Hamar. Men sidste sommer rykkede konen Anniken og datteren Ida til Danmark, hvor de endelig blev genforenet med ægtemanden og faderen.

»Nu har vi været sammen et halvt års tid her, og det fungerer godt. Det giver en ro. Nu er min datter 16 år og har fået kæreste, så hende ser jeg ikke alligevel,« griner Ståle Solbakken.

FC København-manageren luftede allerede i 2015 tanken om at få genforenet familien i Danmark, men der skulle gå fire år mere, før det endelig skete.

Foto: Sisse Stroyer Vis mere Foto: Sisse Stroyer

»Jeg tror, det blev bestemt af skolen. Så havde vi ham i midten, som ville satse på fodbold. Så fungerede pendlingen også okay. I de første to-tre år var de mindste så små, at vi kunne tage dem lidt ud af skolen og være lidt her og der. Det var de sidste to år, hvor det ikke passede så godt.«

For dig eller for din kone?

»For mig passede det, så det var mest for dem. Da jeg skrev den seneste kontrakt, blev vi enige om, at hvis jeg skrev under på det, skulle de komme hertil. Det begyndte også at blive kedeligt for mig. Så blev det pendling, hvor jeg var hjemme en dag eller to, og så tog jeg 06-flyet tilbage.«

Ståle Solbakken har nu familien hos sig hver dag i stedet for, at det blev til en dag eller to i ny og næ. Det kræver også sin tilvænning.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Nu skal jeg forholde mig til, hvad klokken er, og jeg skal tage hensyn til andre. Jeg må strukturere det lidt anderledes. Jeg kunne altid arbejde, efter de andre var gået. Det gør jeg ikke mere.«

Der er ikke mange i det danske fodboldland, der vil påstå, at FC Københavns norske manager trods mere end 15 år i Danmark er en decideret ørn til dansk. Heller ikke ham selv. Familien har langt mere dansk i sig.

»Alle mine tre børn taler så godt dansk, at alle tror, de er opvokset i København. Det er der ingen, der tror om mig, haha. De har været meget her. Og hvis du spørger min datter, tror jeg, at hun tænker, at hun er københavner.«

Hvad er hjem for jer?

»Jeg tror, at København fungerer lige så godt som hjem, som det gør i Norge. Når vi er i Norge, siger vi, at nu skal vi hjem. Og når vi er her, siger vi også, at vi skal hjem. Så det er to hjem.«

Har det nogen betydning for din fremtid, at din familie er flyttet til København?

»Det tror jeg ikke. Det er stadig det samme med, at det skal være noget andet (end FCK-projektet, red.), ellers er det ikke interessant. Men det er der ingen grund til at tænke på nu. De er lige flyttet hertil,« siger Solbakken.