Der var gode og også nervepirrende nyheder for FC København onsdag.

Hvis man altså går og tror og håber på, at FCK kan møde Istanbul Basaksehir i den returkamp i Europa League, der nu afgør, om københavnerne kommer i en såkaldt Final 8 om selve trofæet.

Og det håber de i den grad på. Derfor lå det efter FC Københavns 2-0-sejr over AaB også manager Ståle Solbakken meget på sinde med en helt anden kamp, som skal vendes fra 0-1 i Istanbul.

»Jeg tænker, at hvis et af holdene spiller - når coronaen sprutter - på udebane, og returkampen så skal være uden tilskuere på neutral bane, så er det svært at finde en mere uretfærdig runde,« siger Ståle Solbakken og fortsætter.

»Getafe valgte bare at blive væk fra Milano. Deres belønning er, at de nu spiller mod Milan i én kamp i stedet for to - på neutral bane. De øger jo deres chancer fra én procent til 50 procent måske.«

FC København står til at møde Istanbul Basaksehir 5. eller 6. august, men endnu kan UEFA ikke melde ud, om kampen spilles i Telia Parken eller på neutral bane. FCK-bosserne på de fine kontorer er dog ifølge B.T.s oplysninger fortrøstningsfulde i forhold til at få hjemmebanen.

Og skulle det ske, håber Ståle Solbakken også på, at han ikke bare kan få lov at spille i vante rammer. Han håber også, at han og FCK-holdet vil få den fordel, der normalt hører til at spille på hjemmebane i Europa.

»Det, jeg håber nu, er, at tilskuertestene går godt, så vi om syv uger kan få et halvfuldt eller trekvartfuldt Telia Parken. Og få en fair chance,« siger Solbakken.

Den ene tilskuertest skal FC København selv deltage i. Det er søndag på Brøndby Stadion, hvor der bliver lukket flere ind end de 500, der har været tilladt indtil videre. Til den kamp håber FCK-manageren, at han igen vil have sin varme angriber Mohamed Daramy med, selvom han udgik med en hovedskade efter to mål mod AaB.

»Han fik lidt med hovedet, men han havde is på knæet, så jeg er lidt usikker på… Nej, jeg håber, det nok skal gå. Han blev nok lidt forskrækket,« siger Solbakken og afviser en hjernerystelse.

»Nej, han har det godt.«