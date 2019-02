Pieros Sotiriou ville sparke straffespark. Men det blev et klokkeklart nej fra både Carlos Zeca, Andreas Bjelland og Ståle Solbakken.

Noget, der tydeligvis frustrerede cyprioten, der ikke engang jublede med holdkammeraterne, da Robert Skov satte kuglen i kassen.

Han blev dog hurtigt gennet tilbage af Ståle Solbakken, der tog hele episoden med ro. Dog understregede han også, at der er en klar førsteskytte på straffespark i F.C. København.

Han hedder Robert Skov, og i øjeblikket gælder det altså, uanset hvad måltavlen viser, fortalte nordmanden, der satte lidt ord på situationen, der udspillede sig i de døende sekunder af tillægstiden.

Robert Skov (29), FC København, jubler efter målet til 5-1, under Superliga-kampen mellem FC København og OB i Telia Parken søndag den 10. februar 2019.. (Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix)

»Det er et kulturelt ’crash’. Pieros synes, han har slidt og kæmpet hele kampen, men han ved udmærket godt, det er Robert, der skal tage det. Han vil gerne have det mål, og han har set godt ud i træningskampene. Så ville han gerne sparke den,« siger Ståle Solbakken.

Han forklarer, at en del af angriberens frustration nok også skal findes i, at han før en skade var førstevalget til at sparke fra ellevemeter-pletten.



»Hvis du har historien, så var han før operationen (i maven, red.) vores førsteskytte. Så blev Viktor (Fischer, red.) skytte, så blev han skadet, og så kom Robert ind,« siger Ståle Solbakken.

Nordmanden understreger desuden, at det hele også handler om, at mesterskabskampen mod FC Midtjylland kan blive tæt. Det samme er målscoren mellem de to mandskaber, og Ståle Solbakken tager derfor alle de mål, han kan få.

»Det er så tæt med Midtjylland. Når det så er sagt, har Pieros aldrig misset på straffe. Han scorede mod Atalanta og var også skytte for Apoel. Men det er Robert eller jeg, der bestemmer det,« siger Ståle Solbakken, der kunne se sit mandskab vinde 6-1 over OB søndag aften.

Med straffesparksscoringen er Robert Skov nu oppe på 21 mål for sæsonen, og U21-landsholdsspilleren er blot syv mål fra at tangere Ebbe Sands rekord. Den lyder på 28 træffere. Der er 15 kampe tilbage i denne sæson, og dermed skal Robert Skov 'bare' score i hver anden kamp for at komme op på siden af Ebbe Sand.