Penge vinder mesterskaber, siger de kloge. Dem har FC København flest af i Danmark, men får de guld nok for dem?

Fredag starter københavnernes jagt på det sjette mesterskab af de seneste 10 mulige – eller 13. af de seneste 20, når Esbjerg tager imod i forårspremieren. Skulle den jagt glippe, vil statistikken i stedet lyde på 50 eller 60 procents guldsucces. Så spørgsmålet er simpelt, men svaret er muligvis ikke.

Er FCK dominerende nok i Superligaen?

»Jeg tror, at vi kunne have domineret mere, hvis vi kun havde koncentreret os om Danmark. Hvis vi kun skulle vinde den danske række, havde vi gjort det anderledes. Men når vi køber spillere nu, køber vi dem, som, vi ser, har mulighed for at klare sig i Europa. Men det er ikke ofte, at de klarer sig i Europa med det samme, så der vil være en tilvænning. Det gør, at det er meget kompliceret,« siger Ståle Solbakken.

I midten af 00'erne var strategien i FC København udtalt og nedskrevet. Syv ud af 10 danske mesterskaber skulle ende i hovedstaden.

Det vil være tæt på med guld i slutningen af foråret, mens det ser noget mere gråt ud, hvis det ender med kun at være omkring hver anden gang, FC København står med guldet.

Ståle Solbakkens bedste forklaring på det er Europa, hvor FC København har spillet gruppekampe i 13 af de seneste 14 år.

»Der skal være et vist antal spillere, som kan klare sig i både Superligaen og Europa. Vi kunne fint være gået 25-30 millioner ned i budget, og så kunne vi sige, at nu spiller vi kun for at vinde i Danmark – Europa er vi ligeglade med,« siger Solbakken og fortsætter.

»Men vi ser på os selv som en international fodboldklub. Det er det, vi lever for. Vores mål er at spille mod de bedste i verden. Det er vores motto at opleve det. Så er Superligaen vores dagligdag, som vi må vinde for at kvalificere os. De to ting hænger sammen.«

En anden ting, der hænger sammen hos Ståle Solbakken, er behovet for at sælge, hvis den europæiske succes skal fortsætte.

Engang havde FC København ikke de store overvejelser ved at lade en kontrakt løbe ud. Nu er man en sælgende klub, der vil score millioner på spillersalg.

»Der vil altid komme en sæson, hvor der sker vældigt store udskiftninger, for ellers kan vi ikke følge med. Vi kan ikke få økonomien til at køre rundt, hvis vi ikke sælger. Og vi får heller ikke de bedste spillere – dem med størst potentiale – hertil, hvis de ikke ser, at de kan komme videre efter x antal sæsoner eller trofæer.«

Og mens FC København kæmper for at ramme seks ud af ti mesterskaber i slutningen af foråret, er det igen FC Midtjylland, der vil forsøge at stå i vejen for den del.

Vi har tidligere set FC Nordsjælland poppe op som guldkonkurrent og det samme med AaB. Ser du FC Midtjylland som en mere permanent konkurrent?

»Det tror jeg. FC Midtjylland har en helt anden måde at gøre det på end os – både på og uden for banen. Men man kan ikke sige andet end, at det er en måde, der virker. Specielt i Superligaen virker det godt.«

»De skal nok skrue på nogle knapper, hvis det skal fungere i Europa. Men der er ingen tvivl om, at de er konkurrencedygtige mod os,« siger Ståle Solbakken.