FC København havde sæsonens bedste mulighed for at vinde over ærkerivalerne for Brøndby, men sløjt forsvarsspil kostede endnu engang. Vi er slet og ret ikke dygtige nok, siger Ståle Solbakken.

Spol tiden bare én sæson tilbage.

FC København har netop vundet mesterskabet med en af de mest solide defensiver i Superligaens historie. Bare 20 mål er der gået ind, og hele 21 gange har de holdt buret rent.



Spol så frem til søndag den 6. maj 2018. Et rystende usikkert FC København-mandskab indkasserer deres mål nummer 44 (!) efter bare to minutter mod ærkerivalerne fra Brøndby.

FCKs fans under Superligaens mesterskabsspil mellem FCK-Brøndby i Telia Parken.

Forsvarsspillet er gået fra at være københavnernes største styrke til at være en decideret akilleshæl.

Midteraksen, der sidste år bestod af Mathias 'Zanka' Jørgensen og Erik Johansson, er nu erstattet af de udskældte østeuropæere Michael Lüftner og Denis Vavro.

Brøndbys Kamil Wilczek scorede til 1-0 i Superligaens mesterskabsspil mellem FCK og Brøndby.

Mens både eksperter, fans og journalister har sablet dem ned, har Ståle Solbakken forsvaret dem bravt, men da de i går mod Brøndby med talrige fejl var med til at tage effekten ud af et ellers solidt FC København-overtag, kunne selv ikke nordmanden holde sine frustrationer tilbage:

»Det, som adskiller holdene, er roen i bagkæden. De chancer Brøndby får i anden halvleg, kommer da (Denis, red.) Vavro sparker forbi bolden, og (Michael, red.) Lüftner knalder den mod eget mål, eller når vi går skævt på et hjørne, så vi mangler lidt ro.«

FCK's Pieros Sotiriou gjorde det til 1-1.

»Hver gang vi spillede bolden ud fra firebackkæden gik det rigtig godt. Vi fandt de rigtige rum. Alligevel er der lidt for meget stress hos nogen, som gør, at det i anden halvleg bliver lidt for uroligt. Derfor var det en jævn fodboldkamp, men i første halvleg var vi klart bedst.«

Kampen mod Brøndby var den niende i træk, hvor FC København lukkede mål ind, og for Ståle Solbakken er årsagen åbenlys:

»Den største forklaring er jo standardsituationer, og derudover er vi slet og ret ikke dygtige nok til at tage folk ud i boksen. Der er kunstart, og desværre en kunstart, der er ved at forsvinde fra fodbold, for der er snart ingen, der træner forsvarsspil,« siger han.

Foto: Liselotte Sabroe Foto: Liselotte Sabroe

»Hvis du ser på Denis (Vavro, red.) for eksempel, så bliver han jo bedre og bedre med bolden, men han skal også kunne cleare bolden og stå rigtig i feltet og få indlært automatikkerne der. Det tog mig tre år at lære Zanka. Det er en kunstart, de (Lüftner og Vavro, red.) skal lære.«

Det ringe forsvarspil til trods formåede FC København med 1-1 for første gang i sæsonen at tage point for Brøndby, men det faktum kunne ingenlunde gøre det op for Solbakken og de øvrige FCK’eres skuffelse:

»Det er en flad fornemmelse,« fastslår nordmanden.

»I første halvleg er der stor forskel på holdene. Vi får den værst tænkelige, men vi er så mentalt rustede af det her spil efter mange gode kampe, at vi ikke lader os påvirke af det. Vi dominerer kraftigt, og jeg synes, det fungerer godt, når Viktor (Fischer, red.), Robert Skov, Rasmus Falk og Nicolaj Thomsen finder rum. Når Brøndbys diamant er bred, spiller vi igennem den, når den er smal spiller vi rundt om den. Det er klart, at Pieros Sotiriou og Viktor ikke har samme pondus i boksen. Vi har mange indlæg, men scorer kun på et. Men du kan ikke få det hele, når Federico Santander (FCK’s spidsangriber, red.) er skadet.«

Med bare et enkelt point risikerer FC København at miste det forspring, de inden weekendens runde havde opbygget til FC Nordsjælland på tredjepladsen. Nordsjælland møder i aften FC Midtjylland.

