To kampe – nul point.

Det er ikke fordi, den aktuelle Superliga-stilling skal printes ud og hænges op på FC København-manager Ståle Solbakkens kontor i Parken. Her hænger de haltende københavnere nemlig i den helt tunge ende efter 2-1-nederlaget til Brøndby i derbyet på hjemmebane.

Og det skaber et pres på spillerne, erkender Ståle Solbakken, som til gengæld selv mener, at han lever fint med det fokus, der også rammer ham nu efter en katastrofestart i Superligaen på bagkant af sidste sæson, der heller ikke var prangende i den hjemlige liga.

»Vi taber normalt én af 10 af denne type kampe med de chancer og det tryk, vi har i perioder. Vi er lidt uskarpe, og så er vi inde i en fase, hvor bolden går i nettet, hver gang modstanderen har et skud på mål. Kalle har én redning i dag, han havde ingen i Gøteborg, og vi lukker tre mål ind på to kampe, hvor modstanderne har fire chancer i alt. Brøndby har tre chancer i dag, hvis jeg er sød,« siger Solbakken.

Tager du også sidste sæson med i den fase, du taler om nu?

»Nej, den tager jeg ikke med, for den lever sit eget liv for mig. Det her er en ny start for os, og så har vi selvfølgelig fået en elendig start. En rigtig hård start – mentalt også.«

»Det er rigtig hårdt, at vi halter efter i mesterskabskampen allerede nu – samtidig med at vi har svære europæiske kampe. De kampe lever deres eget liv, uafhængigt af hvad der sker i dag.«

I har to kampe og nul point. Hvad tænker du om det som træner?

»Jeg tænker, at vi må analysere den her kamp. Og så er der en liv eller død-kamp igen på torsdag. Vi kan ikke have ondt af os selv eller tage hjem nu. Jeg ved udmærket godt, hvordan de her mekanismer er. Jeg ved udmærket godt, hvilket tryk der kommer på spillerne nu. Men det skal vi klare at leve med, og det kommer vi også til.«

Tror du ikke også, der kommer pres på dig? Der vil jo også være fokus på dig…

»Det er det mindste problem. Det skal der være. Jeg har ansvaret. Det pres lever jeg rigtig fint med. Jeg ved, at jeg lige nu er verdens dårligste træner. De perioder har jeg været i med jævne mellemrum siden 2006. Det er, som det er,« siger Solbakken og fortsætter:

»Så længe vi viser så tilpas meget initiativ, arbejder hårdt, og spillerne kæmper for hinanden, er jeg ikke bange for, at vi ikke kommer til at vende det. Men vi får ikke de her point tilbage. Knockoutkampene i Europa får vi ikke tilbage før om et år. Så det er hårde uger, der kommer for os nu.«

Hvad skal du gøre som træner for, at det pres, der kommer nu, ikke præger spillerne?

»Jeg tror, at nogle af de spillere, der er tilbage fra skader, tænker, at det er fedt at spille fodbold igen. Nogle af dem, der spillede mange kampe i sidste sæson, tænker nok også, at de har mere overskud i kroppen nu. Og så kan det godt ske, at vi mentalt må arbejde mere med småjusteringer. Vi må arbejde individuelt. For det er jo svært at spille sådan en kamp og forstå bagefter, at vi kan tabe den 2-1. Det vil næsten aldrig ske – uafhængigt af hvor dårlig jeg er, og hvor dårlige spillerne er.«

Du kender presset i FC København. Giver det dig ro, at du kender din bestyrelse og virker til at have en god mavefornemmelse?

»Det har jeg ikke brugt én kalorie på. Det tænker jeg slet ikke på.«

Hvad med presset på spillerne?

»Det tænker jeg på.«

Er der nogen af dem, som du tænker, at du har set nok fra og ikke er tilfreds med?

»Nej, jeg kan ikke tage noget fra dem af det, som de har lavet de seneste to kampe. Der har været fighting spirit. Der har ikke været nogen, som har lagt sig ned. Nogle har lavet mindre gode præstationer end andre, men i de to sidste kampe har vi ofret livet for hinanden. Fortsætter vi med det, kommer det til at blive bedre. Men jeg siger ikke, at det er godt nok. Der er perioder i dag og mod Göteborg, hvor vi kan spille bedre. Men der er også perioder i dag, hvor vi spiller rigtig godt.«

I taler tit om resultatspor og præstationsspor. Når det går skidt det ene sted, taler man om det andet, men…

»Vi skal være ærlige at sige, at de seneste to kampe rent præstationsmæssigt har været ok – ikke prangende. Resultatmæssigt? At vi taber den kamp i dag er et mysterie på mange måder. Hvis du lægger alle følelser væk – og at alle er verdens dårligste, og spillerne er idioter, og jeg er idiot – så har vi faktisk syv store chancer.«

Men har Brøndby ikke også store chancer i slutningen af første halvleg efter jeres mål?

»De har den alene med Kalle, og så har de den i sidenettet – og så har de målet. Så kan du godt sige, at vi skal få endnu mere ud af det. Det er jeg enig i. Vi skal være endnu bedre. Det er ikke sådan, at jeg står og siger, at vi har præsteret fantastisk. Jeg siger bare, at de to sidste kampe har været okay fornuftige uden at være prangende. Og normalt vinder man begge de kampe,« afslutter Ståle Solbakken.