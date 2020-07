Ståle Solbakken kunne råbe sin glæde ud i Aalborg, da FCK nappede 1-0-sejren, der bringer sølvet tilbage på københavnernes hænder.

Og selvom nordmanden ikke helt ville indrømme, at han var en lettet mand, var det tydeligt, at sejren var en yderst vigtig én af slagsen.

»Det er en fantastisk sejr, vi vinder fortjent. Det er ingen super præstation, men organisatorisk var det rigtig godt,« siger Solbakken.

Sejren kommer i kølvandet på en række svingende resultater i en sæson, hvor FCK har skuffet og misset det mesterskab, der altid er ambitionen.



Efter 2-4-nederlaget til AGF på hjemmebane i sidste uge var der enkelte FCK-fans, der gjaldede deres frustrationer ud rettet mod nordmanden.



Men det tager Solbakken helt med ro.

»Hør nu her. Det er 20 mennesker, der råber et eller andet til mig. Det er sket i stort set alle de år, jeg har været her. Jeg har været i klubben i 11-12 år. Presset i den her klub… Jeg kender alle mekanismer. Og er der én mand, som ikke bør eller skal tage sig af det, så er det mig. Sådan er det,« siger Solbakken, der har fuld forståelse for fansenes frustration.



»Sådan er det at være i FCK. Jeg siger til spillerne: Spiller du i FCK i modgang, er det den bedste uddannelse, du kan få videre med dig i livet. Både på og udenfor banen. Kommer du igennem det, bliver du en voksen mand. Og det er det, vi skal. Vi skal uddanne mennesker og spillere, der kan holde brystet højt,« lyder det fra nordmanden.



Han gælder sig i stedet over, at sæsonens mange udfordringer har betydet, at andre spillere har fået værdifuld erfaring.



Såsom Victor Nelsson og Mohamed Daramy.



»Det har ikke været sjovt at spille på holdet for mange af spillerne. Der har været et mærkeligt hierarki på holdet, fordi Andreas Bjelland, Viktor Fischer, Dame N’Doye ikke har været på banen. Men se på Victor Nelsson: Færdig, helstøbt, perfekt spiller. Èt år mere i FCK... Og så Premier League. Og det var jo ikke sket uden, så der er kommet noget godt ud af det. Det samme med 'Mo',« siger Solbakken.



FCK kan afgøre sølvet selv ved at vinde søndag hjemme mod FC Nordsjælland.