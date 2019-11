Han brokker sig ikke, Ståle Solbakken.

Det understreger han flere gange. Men der er alligevel ikke meget, der kan tænde op i FC København-manageren som en snak om københavnernes kampprogram. Efter 2-1-sejren over Hobro på to Pieros Sotiriou-mål på et minuts tid begyndte Solbakken nemlig igen at kigge fremad.

Mod en uge med en klokken 21-kamp mod Lugano i Europa League torsdag og derefter et derby mod Brøndby klokken 11.45 søndag.

»I vores europæiske gruppespil spiller vi to gange mod Brøndby, før folk er stået op om morgenen, efter vores europæiske kampe. Det er hårdt - og særligt med en så presset trup, som vi har,« siger Ståle Solbakken.

Foto: Liselotte Sabroe

Det er ikke første gang, at FC København-manageren taler om spilleprogrammet. Absolut ikke. Og han stopper nok heller ikke lige foreløbig.

For han håber, at der fremover gøres noget, så FC København ikke får de sværeste Superliga-kampe efter en europæisk tur.

»Jeg siger ikke, at jeg vil det samme som APOEL og Røde Stjerne gør. APOEL har fandeme næsten kun spillet seks ligakampe indtil videre. Det er ikke det, jeg vil. Det skal ikke være fordelagtigt.«

»Jeg vil bare have, at det ikke skal være ufordelagtigt, som det har været i år. Det har været vildt uretfærdigt. Der skal ikke deles gaver ud og aflyses kampe. Jeg synes bare, at det er helt godnat,« siger Solbakken.

FC Københavns Pieros Sotiriou bliver omfavnet af FC Københavns Carlos Zeca efter 2-1 målet under Superliga kampen mellem FCK og HIK i Parken i København, søndag den 24. november 2019.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)

De seneste gange, hvor Solbakken har sendt sin kritik af sted mod planlægningen, har modsvaret ofte været, at FC København selv kunne gøre noget for at påvirke programmet.

Den køber nordmanden dog ikke.

»Det er ikke min opgave at lave den spilleplan. Det er der, andre der gør. Og det kan ikke være overraskende, at vi kommer i et europæisk gruppespil, og at vi, fordi vi er der, skal melde ud til alle, at ‘der kan være en chance for, at FCK spiller i Europa næste år - please, se på terminlisten’,« siger Solbakken og fortsætter så.

»Okay, jeg ringer til Ebbesen (Peter Ebbesen, turneringschef, red.) og ham den anden i Divisionsforeningen… Phil Thomsen (Claus Thomsen, formand, red.). Jeg ringer til Peter Ebbesen og siger: ‘Nåh ja, vi har meldt os til Europa. Det kan hænde - vi har været der 12 gange i de seneste 13 år, så måske sker det i år også’. Det er ikke min opgave,« siger Solbakken.