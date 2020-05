Evighedsforhandlinger, et hurtigt wakeupcall, en fiks fidus med en kommende stjernetræner og så et farvel efter bare et halvt år.

Historien om FC Københavns storstilede køb af argentinske Franco Mussis får manager Ståle Solbakken til at grine her omkring seks år senere. For det var en skør omgang, og lad os bare tage den fra starten her på tekst, hvis du ikke hellere vil høre den i B.T.s fodboldpodcast Transfervinduet, som du kan lytte til herover.

FC København havde i slutningen af 2013 brug for at gøre truppen yngre og tilføje mere videresalgspotentiale, så da daværende træner Ståle Solbakken og sportsdirektør Carsten V. Jensen fik et tip om en 21-årig midtbanespiller, som var en af de helt store profiler i den argentinske liga, gik de i gang med researchen. Den foregik dengang på dvd, fortæller Ståle Solbakken i dag.

»Vi havde set, at han spillede for en lillebitte klub, hvor det var muligt at betale overgangssummen. Så vi sendte folk over for at se på ham, og vi kom i kontakt og blev enige om prisen,« siger Solbakken.

Franco Mussis i rød og sort. Foto: MARTIN BERNETTI Vis mere Franco Mussis i rød og sort. Foto: MARTIN BERNETTI

Det lyder nemt og hurtigt, men det var lige det modsatte. For mere end en måneds forhandlinger skulle der til, før FC København endelig kunne vriste Franco Mussis fri i januar 2014 – og først med tiltrædelse sommeren efter.

Forhandlingerne med Gimnasia La Plata foregik nærmest for åbne vinduer i det argentinske, hvor de lokale journalister kunne fortælle det seneste nye fra forhandlingsbordet, inden de selvsamme informationer nåede hjem til FC København, som havde den tidligere professionelle fodboldspiller Raul Cascini som chefforhandler.

Efter nogle af de mest komplicerede forhandlinger i FC Københavns historie, som Solbakken selv formulerede det dengang, fik FC København skrevet under med 'El Gordo' – den tykke – som Mussis' kælenavn lød i hjemlandet.

Og et halvt års tid senere landede han permanent i København med udsigten til fem år i hovedstaden.

Jeg var jo hunderæd for, at Genoa ville sætte en stopper for det. Ståle Solbakken om Mussis-exit

»Det var en voldsom hype, han kom til, og der har vel aldrig været så mange tilskuere til en træningskamp på nummer 10, som der var der. Vi spillede mod Horsens, vi vandt 1-0, og han scorede jo. Han så ikke fit ud. Men det tænkte vi, at vi kunne rette op på,« siger Solbakken.

Men det var en umulig opgave for den fysiske træner Anders Storskov.

»Det vildeste var at se Storskovs ansigt. Jo mere han trænede, jo dårligere kondition fik han,« griner Solbakken.

Det skulle dog have en chance, mente Solbakken, og Franco Mussis var helt naturligt med, da FC København kort efter tog på træningslejr i Østrig. Og han fik også spilletid, da Ståle Solbakken sendte sit hold på banen i en sand hedebølge. Her havde FCK-træneren sat sig for, at han ville have filmet kampen af egne folk, da han skulle observere strukturen på sit hold.

Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Foto: MATTHEW CHILDS

»Og det kamera dengang var ikke på niveau med det, vi har nu, så vi fik ikke hele banen med. Men han kom næsten ikke ind i billedet, for han sled så utroligt meget med konditionen,« siger Solbakken og kan ikke lade være at grine lidt ved tanken.

Det var nok deromkring, at den norske træner begyndte at tvivle på indkøbet. Han havde håbet på en målfarlig og bevægelig midtbanespiller. Det så han intet af på træningsbanen. Alligevel fik Franco Mussis sin debut 10 minutter inde i anden halvleg, da FC København var bagud med to mod nyoprykkede Hobro.

»Men det var jo ren og skær cirkus,« som Solbakken selv formulerer det. Det blev Franco Mussis' første og eneste minutter for FC København.

»Så fik jeg – synes jeg selv – en rigtig, rigtig god idé, fordi jeg vidste, hvilke andre klubber der havde rettet henvendelse til Gimnasia La Plata. Jeg vidste, hvilke andre klubber der havde scoutet ham over lang tid. Så det, vi gjorde, var at tage kontakt til Genoa.«

Ståle Solbakken og Gian Piero Gasperini i baggrunden. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ståle Solbakken og Gian Piero Gasperini i baggrunden. Foto: Liselotte Sabroe

I sommeren 2014 blev Genoa trænet af den nuværende og ret så succesfulde Atalanta-træner Gian Piero Gasperini. Han og Genoa-ledelsen havde set sig endog meget lune på Franco Mussis i Gimnasia La Plata-tiden. Så da Solbakken ringede, var der bid. En lejeaftale på et år og endda med en frikøbsklausul.

»Vi fik afsat ham til Genoa. Og ikke bare, hvor de overtog lønnen. De betalte også en 'loan fee'. Så på det halve år tjente vi penge på Mussis.«

Det blev bare ikke meget bedre med Franco Mussis i Genoa. Én kamp fik argentineren, men han var ikke glemt for sin succes i hjemlandet. Så da de nykårede argentinske Copa Libertadores-vindere San Lorenzo via en agent spurgte FC København til Franco Mussis' situation, var Ståle Solbakken hurtig.

San Lorenzo havde netop spillet finale i VM for klubhold og tabt den til Real Madrid, men de ville have Mussis og sendte en advokat til København for at forhandle. Der var bare det ene problem, at det reelt var Genoa, der havde retten til argentineren, da den italienske klub sad inde med en købsklausul.

Foto: NELSON ALMEIDA Vis mere Foto: NELSON ALMEIDA

»Jeg var jo hunderæd for, at Genoa ville sætte en stopper for det. Så jeg ringede ned til Genoa og forklarede, hvordan situationen var. 'Hvis I nu slipper for den 'loan fee' nu og bare dækker lønnen, så sælger jeg ham videre'. Så sagde de: 'Ja, bare gør det!'. For de havde jo oplevet det samme som os,« siger Solbakken.

Forhandlingerne kunne gå i gang. De var heller ikke helt nemme, og det gjorde det heller ikke lettere med tidsforskellen mellem København og Buenos Aires.

»Det var et kaos uden lige. Men vi fik alle vores penge tilbage, og Mussis spillede en kamp, og han var her i et halvt år, hvoraf han var udlejet i de fem måneder. Haha. Det var ikke godt,« siger Solbakken.

Og han har ret. Franco Mussis var kun i FC København i et halvt år. Den måske mest ventede, mest hypede og mest eksotiske transfer endte med brændte naller og en hurtig exit.