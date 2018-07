Det har ikke været sjovt at være Ståle Solbakken denne sommer. Slet ikke.

En ting er at gå ud af den værste FCK-sæson i årevis. Noget andet er, at manageren troede, at han fik overstået sin store udrensning for et år siden, og at dette transfervindue skulle bruges på at tilføje lidt ekstra til truppen. Han havde godt nok lovet Robin Olsen, Peter Ankersen og Federico Santander en svømmetur i en større pengetank og et større bassin i Europa, men aktiviteten blev pludselig langt større end ventet.

Arbejdsmæssigt har det været den hårdeste sommer på alle parametre Ståle Solbakken

Erik Johansson kastede en granat ind i planlægningen med sit ønske om at komme hjem til Stockholm og kæresten Carina Berg. Bolognas millioner satte en stopper for Solbakkens drøm om at overtale Federico Santander til et halvt år mere. Og Uros Matic og Andrija Pavlovic var ikke længere gode for miljøet og måtte væk.

»Vi har næsten ikke sovet denne sommer. Normalt er det sådan, når vi er på træningslejr i Østrig, at vi spiser godt, sover godt - og du træner og er kommet tilbage. Denne gang var det meget hårdt. Der arbejdede Johan (Lange, teknisk direktør, red.), Lars (Højer, chefscout, red.) og jeg længe, for det var helt prekært. Vi havde den sæson, som vi havde med skader i fjor. Du er klar til en ny sæson. Så går der fem dage, og så er der pludselig et helt angreb, der er ude. Det var ikke nogen god følelse.«

Sotirios Papagiannopoulos i kamp for Östersunds FK mod Arsenal og Danny Welbeck i Europa League i februar. Foto: EDDIE KEOGH, Reuters Vis mere Sotirios Papagiannopoulos i kamp for Östersunds FK mod Arsenal og Danny Welbeck i Europa League i februar. Foto: EDDIE KEOGH, Reuters

Har det været din hårdeste sommer?

»Ja, arbejdsmæssigt har det været den hårdeste sommer på alle parametre. Nu står jeg med en meget bedre følelse, end da vi tog til Østrig,« siger Ståle Solbakken.

Den nuværende situation her kort inden Superliga-starten fortæller da også historien om en sommer, hvor FC København har hentet Andreas Bjelland, Dame N’Doye, Kenan Kodro, Sotirios Papagiannopoulos og Jesse Joronen. En transferpamflet, hvor især Andreas Bjelland har givet genlyd i fodbold-Danmark.

Fakta FCKs transfersommer Købt: Andreas Bjelland, Brentford (kontraktfri) Kenan Kodro, Mainz Dame N’Doye, Trabzonspor (kontraktfri) Sotirios Papagiannopoulos, Östersunds FK Jesse Joronen, AC Horsens Solgt: Federico Santander, Bologna Andrija Pavlovic, Rapid Wien Uros Matic, Austria Wien (leje med købsoption) Erik Johansson, Djurgården

Men det har ladet vente lidt på sig for Solbakkens hold, der også har forsøgt sig med blandt andre Sporting Gijon-lejesvenden Michael Santos undervejs. Og den ventetid skyldes en stor sommerturnering.

»Det er ikke blevet et sværere transfervindue af, at vi ikke kan lokke med Champions League. Men det har meget med VM at gøre. Nu tager Ronaldo til Juventus, og så kører rouletten. Der er vi et sted langt nede. Vi var i en meget, meget prekær situation for 14 dage siden. Vi var forberedte på, at Santander kunne blive solgt, men vi var ikke forberedte på, at Bologna var så aggressive. Så var der operationen af Pieros (Sotiriou, red.), og Jonas Wind fik en fiber. Pludselig havde vi nul angribere.«

Kenan Kodro, da han som Osasuna-angriber stod over for Atletico Madrid og Diego Godin i november 2016. Foto: CESAR MANSO, AFP Vis mere Kenan Kodro, da han som Osasuna-angriber stod over for Atletico Madrid og Diego Godin i november 2016. Foto: CESAR MANSO, AFP

En ting er at hente spillere, der kan spille fodbold og løfte holdet. Men hvor meget har det betydet, at der også er hentet spillere ind, der kan gøre noget i omklædningsrummet?

»Jeg synes, vi er begyndt at få et bedre omklædningsrum, og jeg synes, at Zeca efter jul trådte voldsomt i karakter. Det begynder at ligne noget. Men med Sotte (Sotirios Papagiannopoulos, red.), N’Doye og Bjelland får du et bedre omklædningsrum og et stærkere omklædningsrum. Specielt, hvis ikke alt kører på skinner,« siger Ståle Solbakken.