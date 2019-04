»Jeg bliver bare så træt af, at vi ikke er kommet længere.«

Sådan siger justitsminister og formand for De Konservative, Søren Pape Poulsen, til B.T. Sport om de seneste ugers eksempler på homofobiske sange i dansk fodbold.

Fredag gik justitsministeren på Twitter og kaldte det idiotisk, at homofobiske sange stadig finder sted på danske stadions i 2019.

Det skete efter en gruppe fans af FC Midtjylland sang af FCK-spilleren Viktor Fischer, der har været målet for homofobiske sange fra både OB-, Brøndby- og nu også FCM-fans.

»Jeg er lidt splittet omkring det, for selvfølgelig synes jeg ikke, det er godt, at folk har stået og sunget det her, men jeg synes faktisk, det er rigtig godt, vi nu får debatten,« siger Søren Pape Poulsen, der af samme årsag lovpriser Viktor Fischer for at åbne debatten.

»Det var rigtig godt, han tog til genmæle. Han skal have stor ros for, at han har sagt noget, at klubberne tager der alvorligt, og nogen taler om det. Det er et skridt på vejen.«

For Søren Pape Poulsen vækker det også minder om oplevelser fra hans egen verden.

Justitsministeren forklarer, at han også oplever grimme ting på sociale medier eller andre steder, når der ikke er noget klogt at sige.

Viktor Fischer fejrer sejren over Brøndby den 14. april.

»Det sker, at når folk ikke længere har flere argumenter i den politiske diskussion, så kommer der et eller andet latterligt argument om ens seksualitet. Det bliver man meget træt af, og derfor er det godt, at der er nogen i sportens verden, der siger fra,« siger Søren Pape Poulsen.

Han afviser dog, at han selv kommer til at gøre noget aktivt i sagen, selvom han på Twitter skriver, at han håber, de pågældende personer bliver straffet.

»Jeg har ikke et forslag til et stort strafsystem eller noget. Hvis klubberne nu finder ud af, at der er typer, der går og har de holdninger - homofobiske, racistiske eller lignende - så kunne det bare være et fantastisk godt eksempel at statuere, hvis man siger til dem, at der lige er nogle kampe, hvor de ikke kan komme på stadion.«

For Søren Pape Poulsen er der tale om et større problem, end at der er en gruppe personer, der synger disse sange på stadions. Han frygter, at det brænder sig fast i unge mennesker.

»Jeg tænker mere på de her usikre unge mennesker rundt om i landet, der synes, det er svært nok i forvejen. Hvis de så skal høre, at den seksualitet tit, de kan være ved at anerkende, de har, bliver brugt som et skældsord, så bliver det ikke nemmere,« siger justitsministeren.

Fodboldens Disciplinærinstans har i tilfældet fra torsdag med FC Midtjylland-fans ikke mulighed for at sanktionere, da sangene fandt sted uden for stadion.

Hvis det skal ske, er det Divisionsforeningen, der skal ændre på jurisdiktionen, hvis der skal kunne straffes, og det afviser de for nuværende at gøre.

OB og Brøndby fik tidligere på måneden en bøde hver på 25.000 kroner som følge af de homofobiske sange på stadion. Der kører i øjeblikket endnu en sag mod Brøndby efter sange ved derbyet 14. april.