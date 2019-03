Sønderjyske-træner Glen Riddersholm forventer, at spillet om nedrykning i høj grad bliver et mentalt spil.

Søndag spillede Sønderjyske og AC Horsens 0-0 i Haderslev, hvilket betyder, at nedrykningspulje 1 fortsat er uhyre tæt.

Blot tre point adskiller Horsens og Sønderjyske på første- og tredjepladsen i puljen, mens AGF indtager andenpladsen med 31 point og en kamp mindre.

Ifølge Sønderjyske-træner Glen Riddersholm bliver det ikke kun spillernes fodboldmæssige færdigheder, der bliver testet i de kommende kampe om at undgå nedrykning.

- Man skal huske på, at meget af det vi står i lige nu omkring gruppekampe, det er et mentalt spil, siger Sønderjyske-træneren.

De to øverste i nedrykningspuljerne kan se sig fri fra nedrykning, mens de to nederste hold skal ud i nogle drabelige kampe om at undgå nedrykning.

I de kommende kampe forventer Sønderjyske-træneren derfor ikke flot og poleret fodbold.

- Jeg forventer ikke champagnefodbold, for der er simpelthen for meget på spil. Vi snakker arbejdspladser og eksistens, og der er så ekstremt stort et pres på udøverne i det her nedrykningsslutspil, siger Glen Riddersholm.

Han er dog fortrøstningsfuld på sit hold vegne.

- Vi har en ret god fornemmelse omkring, at vi har styr på det mentale.

- Jeg er jo også en af dem, der har skrevet en stor opgave om det mentale og betydningen af det. Vi har derfor stort fokus på det i trænerteamet, siger Riddersholm.

Horsens har blot fået et enkelt point i de seneste fem ligakampe, og træner Bo Henriksen har derfor fokus på overlevelse.

- Vi skal simpelthen bare overleve, og det er det eneste, det drejer sig om.

- Om det så er Sønderjyske eller AGF, der er bag os, det rager os en papand. Vi skal vinde nogle flere kampe, og det er jeg fortrøstningsfuld omkring, siger Bo Henriksen.

Horsens møder i næste runde AGF på hjemmebane, mens Sønderjyske møder Vejle på udebane.

/ritzau/